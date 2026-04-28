Aprehenden a un hombre armado: intentó evadir un control policial y fue detenido

Un procedimiento policial llevado a cabo en la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 36 años y el secuestro de un arma blanca, en un episodio que tuvo lugar en la intersección de las calles Chubut y Víctor Mauvecin. El operativo fue realizado por personal de calle de la Comisaría Sexta, en el marco de tareas de control e identificación.

Según se informó, el sujeto, de apellido Espeche, fue interceptado por los efectivos en circunstancias en las que se intentaba establecer su identidad. En ese momento, y de acuerdo a los primeros datos del procedimiento, el hombre adoptó una conducta que llamó la atención del personal policial, lo que derivó en el desarrollo de una secuencia que concluyó con su aprehensión.

Intento de evasión y descarte del arma

Durante el procedimiento, y mientras los efectivos intentaban identificarlo, el individuo se habría despojado de un arma blanca, en un intento por evitar ser vinculado con el elemento. Esta acción fue advertida por los policías, quienes procedieron al secuestro del arma en el lugar.

El elemento incautado quedó en calidad de secuestro, conforme a los protocolos vigentes, para su posterior incorporación a la causa. Este punto se convierte en uno de los aspectos centrales del hecho, ya que la presencia del arma constituye un elemento clave dentro de la intervención policial.

Entre los datos técnicos del procedimiento se destacan:

Lugar del hecho: intersección de calles Chubut y Víctor Mauvecin.

intersección de calles Chubut y Víctor Mauvecin. Intervención: personal de calle de la Comisaría Sexta.

personal de calle de la Comisaría Sexta. Persona involucrada: masculino de apellido Espeche, 36 años.

masculino de apellido Espeche, 36 años. Elemento secuestrado: arma blanca.

La secuencia continuó en el lugar con un cambio en la actitud del sujeto, lo que derivó en una escalada del incidente.

Conducta agresiva y traslado

Tras el intento de deshacerse del arma, el individuo se tornó agresivo con los efectivos policiales, lo que obligó a reforzar la intervención para controlar la situación. Este comportamiento derivó en su inmediata aprehensión, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Una vez reducido, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La intervención se desarrolló en el lugar sin que se informaran otros incidentes adicionales.

Tras la aprehensión, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.