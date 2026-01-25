Aprehendieron a un joven en el Hospital de Niños Eva Perón tras amenazar a su expareja

Un operativo policial llevado a cabo en el Hospital de Niños "Eva Perón" culminó con la aprehensión de un joven de 23 años, quien habría amenazado con agredir físicamente a su expareja, una mujer de 22 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos motoristas del COEM-Kappa, que intervinieron tras tomar conocimiento de una situación de violencia en el interior del establecimiento sanitario.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en el hospital pediátrico, un espacio público de alta concurrencia, lo que motivó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad con el objetivo de resguardar la integridad de la joven y evitar que la situación escalara a una agresión física. Los uniformados lograron identificar y reducir al sospechoso, procediendo a su inmediata aprehensión conforme a los protocolos vigentes.

Una vez controlada la situación, el sujeto fue trasladado a la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este. Desde el ámbito judicial se dispusieron las actuaciones de rigor para avanzar en la investigación del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el accionar se enmarca en las políticas de prevención y abordaje de la violencia familiar y de género, que establecen la intervención inmediata ante situaciones de amenazas, hostigamiento o riesgo para las víctimas. En este sentido, se destacó la importancia de la presencia policial en espacios públicos y centros de salud, donde este tipo de episodios requiere una respuesta rápida y coordinada.