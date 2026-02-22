Violencia en el sector Oeste: un hombre herido de gravedad y dos detenidos tras un operativo policial

La tranquilidad de la tarde de hoy se vio interrumpida a las 16:05, momento en que el sistema de emergencias SAE-911 alertó sobre un grave incidente de sangre en la zona Oeste de la ciudad. Efectivos pertenecientes a la Seccional Sexta se desplazaron de inmediato hacia la intersección de las calles Dr. Teodulfo Barrionuevo y Ardizzone, donde se encontraron con un escenario de extrema tensión. En el lugar, entablaron diálogo con un hombre de 37 años de apellido Cativa, quien presentaba heridas visibles y relató haber sido blanco de una agresión premeditada por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta al lugar.

Según el testimonio de la víctima, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y efectuó disparos que impactaron directamente en su pecho y en su hombro derecho. Ante la gravedad del cuadro, se solicitó la presencia urgente de los facultativos médicos del SAME, quienes brindaron las primeras curaciones en el sitio y determinaron que, debido a la naturaleza de las lesiones, era imperativo su traslado inmediato al Hospital San Juan Bautista para recibir una atención de mayor complejidad.

Persecución, captura e intervención judicial

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo cerrojo basado en las descripciones aportadas, lo que derivó en una intensa persecución por diferentes sectores de la jurisdicción. La misma concluyó efectivamente en la Manzana "O" del barrio Profesional, donde la policía logró la aprehensión de dos individuos de apellidos Silva, de 18 años, y González, de 48 años. Ambos sujetos fueron identificados y sindicados como los presuntos autores materiales del hecho, quedando bajo custodia policial mientras se realizaban las diligencias de rigor correspondientes a la causa.

Finalmente, la gravedad de lo acontecido fue informada a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. Desde dicha magistratura se impartieron las directivas para que el personal de Sumariantes del Precinto Judicial N° 6 y los Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia trabajaran exhaustivamente en la escena. Estos especialistas realizaron las tareas de su área, recolectando evidencia y realizando los peritajes de su especialidad para esclarecer los pormenores de este violento episodio que conmocionó a los vecinos del sector Oeste.