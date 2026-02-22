Saqueo en la Secretaría de Trabajo: roban equipos y piezas de bronce

La vulnerabilidad de las oficinas estatales volvió a quedar en evidencia tras un grave episodio de inseguridad ocurrido en las últimas horas en el centro porteño. Durante la madrugada de este domingo, una sede dependiente de la Secretaría de Trabajo fue blanco de un robo planificado en el que delincuentes lograron alzarse con un botín compuesto por tecnología estratégica y materiales metálicos de alto valor de reventa. El hecho, confirmado oficialmente por el Ministerio de Capital Humano, afecta de manera directa el funcionamiento de un área sensible dedicada a la atención de los ciudadanos.

El escenario del ilícito fue la oficina ubicada en la calle 25 de Mayo 645, un punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires donde opera la atención al público del Programa Asistir. Según los reportes preliminares, el ingreso de los delincuentes se produjo aproximadamente a las 5:00, aprovechando la escasa vigilancia y la baja circulación de personas en la zona para vulnerar los accesos del inmueble de forma efectiva.

El modus operandi y el detalle del botín

Fuentes directas del área de trabajo indicaron a TN que los asaltantes emplearon la fuerza bruta para ganar acceso al interior del edificio. El método consistió en forzar la reja de ingreso, un obstáculo físico que no fue suficiente para contener la incursión delictiva. Una vez que lograron penetrar en las instalaciones, los responsables del robo recorrieron los despachos con el objetivo de identificar elementos de fácil transporte y alta demanda en el mercado ilegal.

En una primera inspección ocular realizada por las autoridades tras el hallazgo del desorden, se pudo confirmar el robo de diversos elementos sustanciales para la operatividad diaria:

Equipamiento informático: Computadoras y periféricos esenciales para la gestión administrativa del programa estatal.

Computadoras y periféricos esenciales para la gestión administrativa del programa estatal. Televisores: Equipos destinados a la comunicación institucional y el área de espera del público.

Equipos destinados a la comunicación institucional y el área de espera del público. Picos de bronce: Piezas sustraídas de los nichos hidrantes del sistema de emergencia contra incendios, un material que ha visto un incremento en su sustracción debido al valor del metal en el mercado negro.

El proceso de inventario y la investigación judicial

A pesar de la confirmación inicial de los faltantes, las autoridades indicaron que todavía no se ha podido precisar el número exacto de elementos robados. Durante toda la jornada, el personal administrativo y de seguridad de la secretaría se abocó a realizar el inventario y conteo correspondiente para determinar con exactitud el faltante total y evaluar el perjuicio económico causado al patrimonio del Estado.

Inmediatamente después de descubrirse el robo, se dio intervención a las fuerzas de seguridad. En el lugar de los hechos trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con personal de Asuntos Internos y especialistas de la Policía Científica. Estos últimos llevaron adelante las pericias técnicas necesarias para relevar daños estructurales y buscar posibles rastros o huellas dactilares que permitan orientar la búsqueda de los sospechosos hacia una identificación positiva.

Medidas administrativas y cámaras de seguridad

La investigación judicial ha quedado radicada en la Secretaría Nº 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8. Entre las primeras medidas ordenadas por la justicia, se destaca el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo primordial es reconstruir de forma minuciosa la secuencia del ingreso, el tiempo de permanencia de los delincuentes dentro de la oficina y su posterior ruta de escape a través de las calles del microcentro.

En paralelo a la vía judicial, la propia Secretaría de Trabajo tomó cartas en el asunto a nivel institucional. Se informó el inicio de una investigación interna y la apertura del correspondiente sumario administrativo. Este procedimiento administrativo busca determinar si existieron eventuales fallas en los protocolos de custodia del edificio o responsabilidades por parte del personal de guardia, con el fin de esclarecer de manera integral cómo fue posible el acceso violento a la sede de 25 de Mayo 645.