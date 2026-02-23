Caso Melchor Rodrigo: comienza el juicio contra Felipe Pettinato por estrago doloso

A casi cuatro años del fatídico suceso que conmocionó a la opinión pública, este lunes 23 de febrero de 2026 se da inicio formal al debate oral y público contra Felipe Pettinato. El proceso, que se desarrolla en el ámbito del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, tiene como objetivo principal esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 durante un incendio en el barrio porteño de Belgrano. El hijo del animador Roberto Pettinato llega a esta instancia procesal bajo una acusación sumamente grave, siendo juzgado por los magistrados Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle bajo la calificación de estrago doloso seguido de muerte, un delito que contempla una escala de castigos que oscila entre los 8 y los 20 años de prisión. Es pertinente señalar que el joven imitador de Michael Jackson llega al juicio en libertad, dado que no fue detenido ni se le dictó prisión preventiva durante la etapa de instrucción.

Los detalles del tribunal y la dinámica del debate

El juicio, que originalmente estaba previsto para dar inicio en septiembre de 2025, sufrió una postergación de varios meses debido a la renuncia de uno de los magistrados que cumplía funciones como suplente, lo que obligó a reestructurar el cronograma de audiencias para este febrero de 2026. Según la planificación establecida por el tribunal y lo informado por el portal Fiscales, el debate se desarrollará exclusivamente los días lunes hasta el próximo 30 de marzo, totalizando seis audiencias para la recepción de pruebas. De acuerdo a lo que supo la Agencia Noticias Argentinas, el juicio tendrá una modalidad virtual, motivo por el cual el imputado no estará presente físicamente en el tribunal. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N° 14, a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach y con la intervención del auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

La imputación: un incendio "a sabiendas del peligro"

La tesis que sostiene la acusación es contundente respecto a la responsabilidad del imputado, a quien se le atribuye haber iniciado el fuego dentro de su departamento ubicado en el piso 22 "F" de un edificio en la calle Aguilar al 2300. Para los investigadores, Pettinato actuó a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes materiales y, fundamentalmente, para la vida de los habitantes del edificio y de Melchor Rodrigo. El reproche judicial hace especial énfasis en que la víctima, quien era paciente y amigo del acusado, se encontraba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, tal como finalmente sucedió aquella noche.

El trágico desenlace en el piso 22 y las pruebas médicas

Los hechos se remontan a las 23:00 de aquel 16 de mayo, cuando las llamas se desataron en el interior de la vivienda tras la llegada del médico al domicilio. En ese momento, Pettinato salió al pasillo solicitando auxilio, pero a pesar del intento de ayuda de un vecino, el desenlace fue fatal. Cuando los bomberos lograron ingresar, constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida de Rodrigo. Los datos de la autopsia resultan determinantes para el proceso, ya que revelaron que el deceso se produjo por quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal, sumado a cuadros de congestión, edema y hemorragia pulmonar. Un detalle de suma importancia para la investigación es que el cuerpo presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas, evidencia que será analizada exhaustivamente durante el desfile de testigos y la posible declaración del propio Pettinato durante las próximas semanas.