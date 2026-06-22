Aprehendieron en Valle Chico a un hombre acusado de agredir a su pareja

Un nuevo hecho de presunta violencia de género motivó la intervención de efectivos policiales en el sur de la Capital. El procedimiento tuvo lugar en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde personal de la Comisaría Décima Primera se presentó en un domicilio tras tomar conocimiento de una situación que involucraba a una mujer mayor de edad y a un hombre de 55 años.

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, los uniformados arribaron al lugar y llevaron adelante las actuaciones correspondientes ante una denuncia vinculada a una supuesta agresión física en el ámbito de una relación de pareja. La intervención policial permitió avanzar con las medidas previstas para este tipo de situaciones, que requieren una actuación inmediata con el objetivo de resguardar a la presunta víctima y poner los hechos en conocimiento de la Justicia.

La aprehensión del presunto agresor

Tras constituirse en el domicilio señalado, los efectivos de la Comisaría Décima Primera procedieron a la aprehensión de un hombre de 55 años de edad.

Según la información proporcionada por la Policía, la medida fue adoptada debido a que el sujeto habría agredido físicamente a su pareja, una mujer mayor de edad. La actuación se desarrolló en el marco de los protocolos previstos para los casos de presunta violencia de género y permitió poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales competentes para la continuidad de la investigación.

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomó intervención en la causa y será el encargado de impartir las directivas procesales necesarias para avanzar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La actuación de la Fiscalía permitirá determinar las circunstancias en las que se habría producido la agresión y definir las medidas judiciales que correspondan en el marco de la investigación.

Entre las tareas habituales que se desarrollan en este tipo de expedientes se encuentran la recepción de testimonios, la incorporación de elementos probatorios y el análisis de la información reunida por los investigadores.

La asistencia a la damnificada

En el marco del procedimiento, la mujer involucrada fue invitada a formalizar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

De hecho, las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.