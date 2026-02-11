Arrestan en Catamarca a un hombre acusado de agredir a su pareja y robar una moto

A las 22:00 de anoche, efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa), alertados por el SAE-911, se hicieron presentes en un domicilio del barrio 32 Viviendas de la localidad de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, tras recibir una denuncia por un presunto hecho de violencia familiar.

En el lugar, una mujer de 52 años manifestó que momentos antes habría sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 58 años, quien posteriormente también habría atacado a la hija de la denunciante, de 23 años. Según el relato, el sujeto además le sustrajo a la joven una motocicleta tipo 110 cc.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, los uniformados ampliaron los recorridos por la zona y, en inmediaciones del barrio mencionado, lograron aprehender al supuesto autor del hecho. Asimismo, recuperaron el rodado sustraído.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría de Santa Rosa, por jurisdicción correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que impartió las directivas a seguir.

Desde las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, servicios disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.