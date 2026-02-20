En Catamarca, secuestran un poste del tendido eléctrico y aprehenden a dos hombres

Un procedimiento policial realizado en el norte de la ciudad Capital culminó con el secuestro de un poste de madera perteneciente al tendido eléctrico y la aprehensión de dos personas mayores de edad. El hecho ocurrió mientras efectivos de la Seccional Décima Tercera llevaban adelante recorridos preventivos en el marco de las tareas habituales de control y prevención del delito.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se desarrolló sobre calle Holanda, entre Las Rosas y Maipú Norte. En ese sector, los numerarios observaron a dos sujetos que transportaban un poste de madera de aproximadamente seis metros de longitud, elemento que llamó la atención de los efectivos debido a sus características y a la zona en la que se encontraban.

Al advertir la presencia del móvil policial, los individuos emprendieron la huida a pie, abandonando el poste en la vía pública. Ante esta situación, los efectivos procedieron de inmediato al secuestro preventivo del elemento, al considerar que se trataba de un objeto de dudosa procedencia, presuntamente vinculado al tendido eléctrico.

Tras el abandono del poste, el personal policial inició una persecución controlada que se extendió por pocos metros y permitió interceptar a los sospechosos. Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos dos hombres de apellidos Ramírez, de 29 años, y Palomeque, de 31, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Los aprehendidos quedaron alojados en la seccional a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las actuaciones de rigor. En paralelo, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas a seguir en el marco de la investigación.

El poste de madera incautado fue secuestrado como elemento de interés para la causa y quedó bajo resguardo policial. De acuerdo a lo indicado, se trata de un elemento que podría pertenecer a la infraestructura del tendido eléctrico, por lo que no se descarta que el hecho esté vinculado a un presunto delito contra los servicios públicos o a la sustracción de bienes destinados a un servicio esencial.

Desde la fuerza destacaron la importancia de los recorridos preventivos como herramienta clave para detectar situaciones irregulares y actuar de manera inmediata ante posibles hechos delictivos. En este caso, la intervención oportuna permitió recuperar un elemento de considerable tamaño y evitar su posible comercialización o reutilización con fines ilícitos.