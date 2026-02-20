Detienen a dos jóvenes por un robo domiciliario en Catamarca

Con los datos aportados en la denuncia, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante tareas propias de su especialidad. Estas diligencias permitieron orientar la pesquisa hacia un punto específico del departamento Valle Viejo.

El trabajo investigativo culminó con un procedimiento en la esquina de la calle Tristán Lobo y pasaje Sin Nombre, en la localidad de Sumalao, jurisdicción que integra el mencionado departamento. Allí, los uniformados concretaron el operativo que derivó en la aprehensión de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como:

Esquivel (26 años)

Villagra (28 años)

Ambos jóvenes fueron señalados como los presuntos autores del hecho denunciado.

Recuperación de los elementos sustraídos

Durante el procedimiento, el personal policial no solo logró aprehender a los sospechosos, sino también recuperar y secuestrar los elementos denunciados como sustraídos.

De acuerdo con la información oficial, los objetos —un espejo y un horno eléctrico— se encontraban en poder de los sujetos al momento del operativo. Este hallazgo resultó clave para robustecer la imputación inicial y consolidar el avance de la causa.

El secuestro de los bienes constituye un punto central dentro de la investigación, ya que permite restituir el patrimonio afectado y aporta elementos probatorios al expediente judicial.

Traslado y actuación judicial

Tras la aprehensión en la vía pública, los jóvenes fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a seguir en el marco de la investigación. Será este organismo el encargado de evaluar las pruebas reunidas, definir la situación procesal de los aprehendidos y disponer las actuaciones correspondientes.