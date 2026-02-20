Un taxista fue detenido tras violenta agresión y persecución en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 09:00, numerarios de la Comisaría Segunda se desplazaron hasta la intersección de las calles 1° de Mayo y Florida, en la zona sur de la ciudad de Catamarca, tras recibir un alerta del SAE-911. Allí, los efectivos observaron un automóvil Renault Symbol, color bordó, perteneciente a una empresa de taxis.

Según los datos oficiales, el conductor, al notar la presencia policial, habría emprendido la fuga, iniciándose una persecución que se extendió por varias cuadras. La movilización concluyó en la avenida Hipólito Irigoyen, a la altura de la Escuela de La Viñita, donde los agentes lograron la aprehensión de un hombre identificado como Cruz, de 41 años.

En el operativo se procedió también al secuestro del vehículo y de un bastón de goma, utilizado presuntamente durante los hechos que motivaron la intervención policial.

El ahora aprehendido está vinculado a un episodio de violencia ocurrido previamente en la parada de taxis de avenida Güemes al 800. En ese lugar, agredió físicamente a un joven de 28 años, quien resultó ser el damnificado de la agresión.

Tras el procedimiento, se invitó al joven a radicar la denuncia penal correspondiente ante la Unidad Judicial N° 1, asegurando que se respeten todos los mecanismos legales establecidos para este tipo de incidentes.

Una vez concretada la aprehensión, Cruz fue alojado en la Seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Este procedimiento se enmarca dentro de los protocolos de actuación frente a situaciones que combinan violencia urbana y conducción evasiva, garantizando la custodia de la integridad de los ciudadanos involucrados y la correcta tramitación judicial.