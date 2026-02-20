Estalló un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y hay tres heridos

Una explosión sacudió esta tarde la Escuela Superior de Gendarmería, ubicada en el barrio porteño de San Nicolás, donde trabajan once móviles. El estallido se produjo en el edificio situado en la Avenida Paseo Colón 533, generando un amplio despliegue de emergencia y la evacuación total del inmueble.

El episodio dejó como saldo tres personas heridas, todas con quemaduras. Dos de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno en el lugar. La situación sanitaria fue atendida inicialmente tras un llamado de alerta al 911, registrado a las 13.24, momento en que se activó el operativo de asistencia con la intervención del SAME y los primeros efectivos de seguridad.

De acuerdo con el informe preliminar, la explosión se produjo cuando detonó uno de los bultos correspondientes a una encomienda compuesta por tres paquetes que habían sido recibidos hace cuatro meses. Los mismos permanecían a resguardo en el piso once del edificio, hasta que uno de ellos estalló.

El destinatario y las circunstancias del envío

Fuentes allegadas al caso confirmaron que el destinatario del paquete era el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien se desempeñó como director de la Escuela Superior de Gendarmería entre 2021 y 2022. Actualmente, Gasparutti se encuentra retirado desde hace cuatro meses.

Según la información disponible, el ex funcionario ingresó este mediodía al establecimiento con el objetivo de retirar el envío que, finalmente, detonó. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados en relación con el hecho.

La secuencia de los acontecimientos revela un dato central: los tres paquetes habían sido recibidos hace cuatro meses y permanecían almacenados bajo resguardo. La explosión de uno de ellos obligó a evacuar preventivamente la totalidad del edificio, en un procedimiento que buscó minimizar riesgos ante la posibilidad de otros artefactos.

Operativo de emergencia y despliegue de fuerzas

Tras la explosión, se activó un amplio operativo en el lugar, con la participación de diversas fuerzas y áreas especializadas. Intervinieron:

Personal de Bomberos de la Ciudad

Policía de la Ciudad

Policía Federal Argentina (PFA)

El jefe de explosivos del mismo cuerpo

El superintendente de bomberos

Oficial superior de investigaciones

Personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista

En paralelo, los efectivos procedieron a la detonación controlada de un segundo paquete, que finalmente se constató que no contenía explosivos en su interior. Esta maniobra buscó descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad del edificio y sus ocupantes.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no brindó declaraciones a la prensa. Su presencia subrayó la relevancia institucional del episodio y el seguimiento político del caso.

La investigación judicial en curso

El hecho se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, con la responsabilidad de Verónica Lara. Se dispusieron actuaciones a cargo de la PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

La causa fue caratulada como "Estrago e intimidación pública", una calificación que, según se indicó, es absolutamente provisoria. Esta tipificación judicial orienta las primeras medidas investigativas, aunque no descarta que pueda modificarse conforme avancen las pericias y la recopilación de pruebas.

Entre los puntos centrales que deberán esclarecerse figuran:

El origen de la encomienda recibida hace cuatro meses.

Las circunstancias que rodearon su almacenamiento en el piso once.

El mecanismo de detonación del paquete explosivo.

La eventual existencia de responsabilidades penales.

Un edificio evacuado y un escenario bajo peritaje

La evacuación preventiva de la totalidad del edificio respondió a un protocolo de seguridad ante la presencia de artefactos potencialmente explosivos. La intervención de especialistas en explosivos y de la unidad antiterrorista refuerza la gravedad con la que fue abordado el episodio desde el primer momento.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y las tareas periciales, el caso permanece abierto y sin sospechosos identificados. La investigación deberá determinar no solo las responsabilidades, sino también el contexto en el que se produjo el envío de los paquetes y su permanencia durante cuatro meses en una institución de formación de Gendarmería.

El impacto institucional y la naturaleza del hecho —un paquete bomba en una dependencia oficial— colocan al episodio en un plano de alta sensibilidad pública. Con tres heridos, un operativo de gran magnitud y una causa federal en marcha, la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería abre una investigación que, por ahora, se mueve bajo la figura provisoria de estrago e intimidación pública, mientras se buscan respuestas sobre un atentado que irrumpió en pleno funcionamiento de una institución clave.