Arrestan a un joven en Catamarca tras un episodio de violencia y resguardan a una niña

En la mañana de hoy, alrededor de las 11:00 horas, efectivos del Grupo Infantería de Tinogasta llevaron adelante un procedimiento en un punto neurálgico de la ciudad: la intersección de la Ruta Nacional N° 60 y avenida Santa Rosa, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus del Departamento homónimo.

La presencia policial en el lugar respondió a una situación de urgencia que involucraba un presunto caso de violencia familiar, lo que derivó en una rápida actuación para controlar el escenario y garantizar la seguridad de las personas implicadas.

De acuerdo con la información proporcionada, un joven de 27 años fue señalado por su pareja, una mujer de 23 años, como el presunto autor de un episodio de violencia. Según el testimonio de la víctima, el sujeto se habría tornado agresivo, iniciando una serie de agresiones verbales en su contra.

La situación escaló cuando, tras el altercado, el individuo tomó a su propia hija —una niña de 2 años— y se retiró del lugar, lo que incrementó la preocupación y activó la intervención inmediata del personal policial.

Resguardo de la menor y aprehensión del acusado

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la protección de la menor, quien fue rápidamente resguardada por los efectivos intervinientes. Este accionar permitió garantizar su integridad física en un contexto de alta tensión.

En paralelo, el joven fue aprehendido en el lugar, quedando bajo custodia policial. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la dependencia correspondiente, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales.

Actuación judicial y marco legal

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que impartió las directivas correspondientes en relación con el caso. El acusado quedó formalmente vinculado a la causa, mientras se avanza en la investigación de los hechos denunciados.

Este tipo de actuaciones se enmarca en los protocolos vigentes para casos de violencia familiar y de género, donde la prioridad radica en la protección de las víctimas y la rápida judicialización de los presuntos agresores.

Contexto y canales de asistencia

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de los mecanismos de denuncia y asistencia disponibles para situaciones de violencia. En este sentido, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con herramientas de apoyo inmediato.

Canales de ayuda disponibles:

Línea 144 : atención gratuita, anónima y especializada.

: atención gratuita, anónima y especializada. 911 : emergencias policiales.

: emergencias policiales. Disponibilidad: las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estos recursos constituyen un pilar fundamental para la contención, orientación y protección de quienes atraviesan situaciones de riesgo.