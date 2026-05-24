Causó disturbios en el Festival de la Mandarina y terminó tras las rejas

Un operativo policial realizado en el marco de la 44° Fiesta Nacional de la Mandarina, en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, culminó con el arresto de un joven de 22 años sospechado de infringir el Código de Faltas de la Provincia. El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de la División Guardia de Infantería, quienes intervinieron en el interior del predio del Polideportivo Municipal, lugar donde se desarrolla el tradicional evento.

De acuerdo con la información oficial, el joven arrestado fue identificado con el apellido Bazán, y habría ocasionado desorden mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad. La situación motivó la actuación inmediata del personal policial que cumplía funciones de seguridad preventiva dentro del predio donde se concentra una importante concurrencia de público por la realización de la fiesta.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría departamental Chumbicha, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

El operativo del festival

La intervención policial se produjo en el contexto de la celebración de la 44° Fiesta Nacional de la Mandarina, uno de los eventos que congrega a vecinos y visitantes en la localidad de Chumbicha. El despliegue de seguridad en este tipo de actividades forma parte de los operativos preventivos destinados a garantizar el normal desarrollo de las jornadas y preservar el orden dentro de los espacios de gran concentración de personas.

Fue en ese escenario donde numerarios de la División Guardia de Infantería detectaron una situación de desorden protagonizada presuntamente por un joven de apellido Bazán. Según se informó, el hombre se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol y habría generado disturbios dentro del predio del Polideportivo Municipal.

Luego del arresto, el joven quedó alojado en la dependencia policial correspondiente por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia. La intervención policial se encuadró dentro de las facultades preventivas y de control que se implementan habitualmente en eventos públicos y masivos.

Seguridad y prevención en eventos masivos

La realización de festividades populares implica habitualmente un importante movimiento de personas y la necesidad de reforzar las tareas preventivas dentro y fuera de los predios donde se desarrollan las actividades. En este contexto, los operativos de seguridad adquieren un rol central para intervenir de manera inmediata frente a situaciones que puedan alterar la convivencia o generar riesgos para los asistentes.

La 44° Fiesta Nacional de la Mandarina continuó desarrollándose en el predio del Polideportivo Municipal bajo el dispositivo de seguridad previsto para el evento, mientras las actuaciones relacionadas con el arresto quedaron bajo la órbita de la Comisaría Departamental Chumbicha.