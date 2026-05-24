Policías salvaron a un potrillo que pasó tres días atrapado en una fosa

Un importante operativo de rescate se desplegó en las últimas horas en la localidad de Singuil, en el departamento Ambato, luego de que un potrillo quedara atrapado en una fosa abierta de aproximadamente cuatro metros de profundidad. La intervención estuvo a cargo de efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar tras ser alertados sobre la situación del animal.

El episodio movilizó a personal especializado debido a la complejidad del terreno y a las dificultades que representaba extraer con vida al equino luego de varios días atrapado en el interior del pozo.

Al arribar al domicilio donde ocurrió el hecho, los policías se entrevistaron con una joven de 27 años, quien explicó que el animal había caído accidentalmente en la excavación y no podía salir por sus propios medios. Según se informó, el potrillo llevaba aproximadamente tres días atascado, situación que generaba preocupación tanto por su estado físico como por el riesgo que implicaba el prolongado encierro en un espacio reducido y de considerable profundidad.

El trabajo del Grupo Especial de Rescate

Frente al escenario planteado, los integrantes del GER iniciaron las tareas de rescate utilizando procedimientos específicos para este tipo de intervenciones. La prioridad era evitar que el animal sufriera lesiones adicionales durante las maniobras de extracción.

El operativo demandó un trabajo coordinado y cuidadoso debido a las características de la fosa y al estado de vulnerabilidad del potrillo. La profundidad del pozo, estimada en unos cuatro metros, representaba un obstáculo importante para el acceso y posterior rescate.

A pesar de las dificultades, los efectivos lograron poner a salvo al animal luego de una intensa labor desarrollada en el lugar. De acuerdo con la información oficial, el equino fue rescatado con éxito y, afortunadamente, se encontraba en buen estado. La intervención permitió evitar consecuencias mayores y fue destacada por la rapidez con la que actuó el personal policial especializado.

Tres días atrapado y en buen estado

Uno de los aspectos que más llamó la atención del episodio fue que el potrillo permaneció alrededor de tres días dentro de la fosa antes de ser rescatado. Pese al tiempo transcurrido, el animal sobrevivió al encierro y no presentaba, según el reporte oficial, un cuadro comprometido al momento de ser extraído. Esa circunstancia fue considerada favorable por quienes participaron del operativo.

El hecho también expuso el riesgo que representan las excavaciones abiertas, especialmente en zonas donde circulan animales. La caída del potrillo ocurrió en una fosa de importantes dimensiones, situación que dificultó cualquier posibilidad de escape por sus propios medios.

¿Qué pasó con el potrillo?

Una vez finalizado el rescate, el semoviente quedó bajo intervención de efectivos de la Comisaría de Los Varela, que posee jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho. Según se informó oficialmente, el animal fue incautado por el personal policial y posteriormente se labraron las actuaciones de rigor correspondientes al procedimiento realizado.

El trabajo articulado entre el Grupo Especial de Rescate y la dependencia policial permitió resolver una situación compleja que mantenía en alerta a los presentes por el estado del potrillo.