Murió un motociclista que había sufrido un grave siniestro en Santa María

Un trágico desenlace tuvo un siniestro vial ocurrido días atrás en la ciudad de Santa María. Durante la mañana de este domingo, a las 06:30, efectivos de la Comisaría departamental Santa María tomaron conocimiento del fallecimiento de Omar Dante Castillo, de 32 años, quien permanecía internado tras haber protagonizado un accidente de tránsito el pasado 17 de mayo.

El hecho había ocurrido en el barrio Sacramento, en la ciudad cabecera del departamento homónimo, cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color blanco. Por causas que continúan siendo materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones de gravedad que derivaron en su posterior traslado e internación.

La noticia del fallecimiento fue confirmada a partir de la información recepcionada por el personal policial, que tomó intervención desde las primeras horas de este sábado. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción, desde donde se impartieron las medidas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

El siniestro ocurrido en barrio Sacramento

El accidente se registró el pasado 17 del corriente mes y año en el barrio Sacramento de Santa María. Según la información oficial, Omar Dante Castillo circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc. cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el dominio del vehículo y terminó cayendo sobre la calzada.

Las circunstancias exactas que derivaron en el siniestro no fueron precisadas y forman parte de la investigación en curso. No obstante, el impacto y las consecuencias físicas sufridas por el motociclista obligaron a una rápida intervención médica y policial.

El episodio movilizó a efectivos de la Comisaría Departamental Santa María y a profesionales de la salud que brindaron asistencia inmediata en el lugar y posteriormente en el centro sanitario local.

La asistencia médica y el traslado a Tucumán

Tras el siniestro vial, Castillo sufrió lesiones de consideración y fue asistido inicialmente por facultativos médicos del Hospital Zonal de Santa María. Debido a la gravedad de su cuadro clínico, los profesionales dispusieron su derivación hacia un centro de mayor complejidad.

El motociclista fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde permaneció internado bajo atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente se produjo su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

La confirmación del deceso fue comunicada durante la mañana de hoy y generó una nueva intervención judicial vinculada a las actuaciones ya iniciadas por el siniestro vial ocurrido días atrás.

Intervención judicial y medidas dispuestas

Luego de conocerse el fallecimiento de Omar Dante Castillo, tomó conocimiento la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción, organismo que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Desde la sede judicial se impartieron las medidas a seguir en el marco de la investigación que busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La intervención fiscal se suma al trabajo desarrollado por el personal policial y las actuaciones labradas desde el momento en que se produjo el siniestro.

El caso mantiene abiertas las tareas investigativas orientadas a esclarecer las causas que provocaron la pérdida de control de la motocicleta y la posterior caída del conductor sobre la cinta asfáltica.