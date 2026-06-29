Arrestaron a un hombre de 36 años tras un incendio que afectó una vivienda

Un importante operativo policial y de emergencias se desplegó en la Capital luego de que se registrara un incendio en un inmueble ubicado sobre el pasaje Tinogasta, entre las calles Federico Argerich y Víctor Mauvecin. El hecho motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta, quienes acudieron al lugar tras tomar conocimiento de que se estaba produciendo un foco ígneo.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron que el incendio se desarrollaba en el interior de la propiedad y comenzaron con las actuaciones correspondientes para resguardar la situación mientras se solicitaba la intervención del personal especializado.

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, y por causas que aún son materia de investigación, el fuego se habría originado en un dormitorio de la vivienda. Asimismo, el foco ígneo también alcanzó el interior de un local comercial que funciona en uno de los sectores del mismo inmueble, cuya propiedad pertenece a una mujer mayor de edad.

La intervención inicial permitió establecer el alcance del siniestro y activar el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, convocando al personal especializado de la Policía.

La intervención de Bomberos

Ante la magnitud de la situación, los efectivos de la Comisaría Sexta solicitaron la presencia de numerarios de la Dirección Bomberos de la Policía, quienes acudieron al lugar para realizar las tareas propias de su especialidad.

El personal de Bomberos llevó adelante las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio, logrando extinguir las llamas que afectaban tanto el dormitorio como el sector comercial del inmueble. Como consecuencia del siniestro, el fuego provocó daños parciales en la propiedad. Una vez controlada la emergencia, se dio intervención a los organismos competentes para avanzar con las actuaciones correspondientes.

En ese contexto, sumariantes de la Unidad Judicial N.º 6 realizaron las diligencias de rigor y labraron las actuaciones judiciales destinadas a documentar lo sucedido y dar continuidad a la investigación.

Arrestaron al presunto autor del hecho

Horas después de ocurrido el incendio, los efectivos policiales concretaron el arresto de un hombre de 36 años, quien sería señalado como el supuesto autor del hecho.

Tras su aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado mientras se cumplían las disposiciones judiciales. La medida fue adoptada en el marco de la investigación que se desarrolla sobre el episodio ocurrido en el inmueble del pasaje Tinogasta.