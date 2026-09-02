Arrestaron a un joven tras atacar la vivienda de su hermana en Catamarca

En la jornada de hoy, sobre el tramo vespertino de la agenda policial y marcando las 15:00, el despliegue de las fuerzas de seguridad se concentró en un domicilio específico del barrio 18 Viviendas Sur. En este punto cardinal de la jurisdicción, el personal perteneciente a la Comisaría Segunda concretó la aprehensión de un sujeto que fue inmediatamente interceptado por los efectivos en el lugar de los hechos.

El Perfil del Implicado y la Víctima

El operativo de seguridad tuvo como epicentro un conflicto de índole familiar que derivó en la intervención de la justicia. El individuo demorado fue identificado formalmente bajo el apellido Palavecino, registrando una edad de 21 años. Por su parte, la parte damnificada en este suceso es su propia hermana, una joven ciudadana de 19 años de edad, quien debió presenciar los daños ocasionados en su propio espacio habitacional.

Daños Materiales y Sustracción de Bienes

La incursión del aprehendido en el domicilio de su familiar no se limitó a una agresión a la propiedad, sino que incluyó delitos concretos contra el patrimonio de la joven. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, este sujeto habría sustraído prendas de vestir del interior de la finca, un ilícito que se sumó de manera directa a los daños materiales provocados en la estructura y mobiliario de la vivienda de la damnificada.

Directivas Judiciales y Asistencia a la Damnificada

Tras la intervención en la escena, el procedimiento contempló tanto el resguardo de la víctima como la situación procesal del agresor. Los pasos operativos y legales implementados comprendieron:

Invitación a denunciar: La joven de 19 años fue formalmente invitada por los uniformados a radicar la denuncia penal correspondiente para asentar el hecho de manera legal.

Sede judicial: El trámite de rigor para formalizar la acusación debe cumplimentarse en el Precinto Judicial N° 2.

Alojamiento preventivo: El sujeto de apellido Palavecino fue alojado en la dependencia policial tras su captura.

Intervención fiscal: Toda la secuencia de actuaciones quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad competente que impartió las directivas y medidas a seguir en el marco de la causa.