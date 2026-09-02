Caso Naim Vera: la madre de Brenda Gordillo será querellante en la ejecución de la condena

La madre de Brenda Micaela Gordillo, María Espeche, fue reconocida como querellante en calidad de víctima indirecta por ley dentro del expediente correspondiente a la ejecución de la condena a prisión perpetua impuesta a Naím Vera por el femicidio de su hija.

La resolución fue adoptada por el juez de Ejecución Penal N° 2, Joaquín Acuña, quien hizo lugar al pedido presentado este martes por Espeche. De esta manera, la madre de Brenda Gordillo tendrá a partir de ahora una participación formal en el expediente de ejecución de la condena a prisión perpetua que cumple Vera.

La decisión judicial representa un paso que permitirá a Espeche intervenir formalmente en esta etapa del proceso, vinculada al cumplimiento de la pena impuesta al condenado por el femicidio. La novedad fue dada a conocer por el abogado Sebastián Ibáñez, quien explicó los alcances de la resolución y las consecuencias que tendrá la incorporación de María Espeche como querellante en el expediente.

Deberá ser informada sobre el condenado

Según explicó el letrado, a partir de esta resolución María Espeche deberá ser informada sobre los distintos planteos que eventualmente pueda realizar Naím Vera durante la etapa de ejecución de su condena. Entre las cuestiones sobre las que deberá recibir información se encuentran:

Los pedidos que eventualmente realice el condenado .

. Los posibles beneficios que pudieran ser solicitados.

que pudieran ser solicitados. Las demás actuaciones vinculadas con la ejecución de la condena a prisión perpetua.

La incorporación formal de Espeche como víctima indirecta permitirá, de este modo, que tenga conocimiento de las presentaciones y eventuales solicitudes que se produzcan dentro del expediente correspondiente al cumplimiento de la pena. Ibáñez señaló que la decisión del juez Acuña da lugar al pedido formulado por la madre de Brenda Gordillo y formaliza su participación dentro de una instancia específica del proceso judicial.

El pedido de informes por un posible traslado

Además de resolver favorablemente el pedido para que María Espeche sea reconocida como querellante en el expediente de ejecución, el juez también hizo lugar a otra solicitud presentada por la representación legal. Según informó Sebastián Ibáñez a La Unión, se solicitó un informe respecto de los trascendidos relacionados con un posible traslado del condenado a la provincia de Córdoba.

La eventual medida estaría vinculada con la condición de estudiante de la carrera de Derecho de Naím Vera. Sobre este punto, el abogado explicó que también prosperó el pedido de información formulado ante la Justicia.

"También se hizo lugar a nuestro pedido de informe sobre estos trascendidos que había en relación a un posible traslado del condenado a la provincia de Córdoba por su condición de estudiante de la carrera de Derecho", indicó Ibáñez, según lo informado.

Un oficio al Servicio Penitenciario Provincial

A partir del planteo presentado, el juez Joaquín Acuña remitió un oficio al director del Servicio Penitenciario Provincial. El objetivo de esa medida es que el organismo envíe al juzgado la información correspondiente sobre la situación académica del condenado y sobre la existencia o no de un eventual pedido de traslado.

En particular, el informe deberá dar cuenta de dos aspectos:

Cómo avanzan los estudios de Naím Vera en la carrera de Derecho.

de Naím Vera en la carrera de Derecho. Si existe un pedido de traslado a la provincia de Córdoba.

La información requerida por el magistrado deberá ser remitida al juzgado para dar respuesta a los trascendidos que habían surgido en relación con un posible cambio de lugar de cumplimiento de la condena.

La participación de María Espeche en la ejecución de la pena

La resolución del juez de Ejecución Penal N° 2 otorga a María Espeche un lugar formal dentro del expediente correspondiente a la ejecución de la condena impuesta a Naím Vera.

Como madre de Brenda Micaela Gordillo, víctima del femicidio, Espeche fue reconocida como víctima indirecta por ley, lo que habilita su participación en esta etapa del proceso.

A partir de ahora, deberá ser informada sobre las eventuales presentaciones del condenado y sobre posibles beneficios u otras cuestiones que se tramiten en el marco de la ejecución de la pena de prisión perpetua.

La decisión conocida este martes se complementa con el pedido de informes dispuesto por el juez respecto de la situación académica de Vera y de la posible existencia de un pedido para trasladarlo a Córdoba.