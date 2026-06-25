Arrestaron en el oeste capitalino a un hombre con requerimiento judicial

Un nuevo procedimiento policial desarrollado en el oeste de la Capital terminó con el arresto de un hombre que era requerido por la Justicia. El operativo fue concretado por personal del COEM-Kappa, que se encontraba realizando recorridos preventivos en el barrio Los Amigos, en el marco de las tareas habituales de control y prevención que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad.

Fue en ese contexto que los efectivos procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Carrizo, de 30 años de edad. La intervención se produjo durante uno de los patrullajes preventivos que el personal policial desarrollaba en la zona, y derivó en una verificación de antecedentes e información en el sistema informático policial.

A partir de esa consulta, los uniformados lograron establecer que el hombre contaba con un requerimiento judicial vigente, dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación. Según se informó, la medida estaba relacionada con una causa por el supuesto delito de lesiones, circunstancia que motivó la inmediata activación del procedimiento correspondiente para poner al sujeto a disposición de las autoridades competentes.

La verificación en el sistema

De acuerdo con la información oficial, el dato central que permitió avanzar con el procedimiento fue la constatación, en el sistema informático, de que Carrizo tenía un pedido emanado de la Justicia. Ese elemento transformó un control preventivo de rutina en un operativo con derivaciones judiciales concretas, ya que el hombre pasó a quedar bajo intervención policial y judicial en función del requerimiento existente.

La causa se encuentra vinculada al supuesto delito de lesiones, y el pedido había sido dispuesto por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, organismo que aparecía como autoridad requirente en el sistema consultado por los efectivos. A partir de esa confirmación, el procedimiento dejó de ser una mera identificación en la vía pública para pasar a encuadrarse en una actuación formal con participación de otras dependencias.

Traslado a la Comisaría Cuarta

Una vez constatado el requerimiento judicial, se dio participación a efectivos de la Comisaría Cuarta, dependencia que intervino por una cuestión de jurisdicción. Fueron esos uniformados quienes se hicieron cargo del traslado del hombre y de su alojamiento en la seccional, conforme al procedimiento dispuesto tras la verificación del pedido judicial.

Según se informó, una vez concretado el traslado y alojamiento del sujeto, los efectivos comunicaron lo sucedido a la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las directivas a adoptar. Esa instancia marcó el cierre del procedimiento en la vía pública y el inicio de la etapa de cumplimiento de las medidas dispuestas por el ámbito judicial.