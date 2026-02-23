Arresto en el barrio Policial: una mujer detenida tras apuñalar a su pareja con un arma blanca

La tranquilidad del sector sur de la ciudad se vio interrumpida anoche por un grave incidente de violencia de pareja en el interior del barrio Policial (segunda etapa). Una joven de 26 años, identificada por su apellido como Agüero, fue arrestada tras protagonizar un ataque directo contra su pareja, un hombre de 37 años, utilizando un cuchillo tipo tramontina que puso en riesgo la integridad física del damnificado y obligó a una inmediata intervención estatal.

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió asegurar la escena y brindar asistencia médica al hombre herido. Tras recibir el alerta sobre el altercado, el personal del COEM-Kappa se desplazó al lugar de los hechos y constató que el ataque le había causado lesiones significativas a la víctima. Ante la gravedad del cuadro, los médicos del SAME brindaron las primeras curaciones en el sitio y, posteriormente, coordinaron el traslado del hombre al Hospital San Juan Bautista para una atención de mayor complejidad.

En el plano de las actuaciones policiales, los efectivos procedieron con el secuestro del arma blanca utilizada en la agresión, la cual será peritada como prueba fundamental para la causa. La detención de la joven Agüero se concretó con la colaboración de personal de la Comisaría Sexta, quienes trabajaron en conjunto con el equipo del COEM-Kappa para asegurar el traslado de la sospechosa a la dependencia policial.

Actualmente, el caso ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, organismo que encabeza la investigación para determinar las circunstancias precisas del ataque y la calificación legal del hecho. Mientras la autora del suceso permanece a disposición de la justicia, la comunidad del barrio Policial sigue con atención la evolución del estado de salud del hombre herido, en un caso que resalta la gravedad de los conflictos de violencia doméstica en la región.