Asaltaron un comercio a punta de pistola

En las primeras horas de la mañana de ayer, se registro en la zona norte de la Capital un robo con arma de fuego. El protagonista fue un sujeto, quien fingiendo ser cliente, ingresó a un comercio ubicado en las proximidades de avenida Belgrano y calle Los Inmigrantes, le apuntó con una pistola a la empleada y se robó el dinero de la recaudación. Luego, huyó junto al cómplice en una motocicleta.

Todo sucedió después de las ocho de la mañana, cuando la empleada del local salió hasta la vereda para barrerla, aprovechando que acababa de abrir el local y no había clientes aún. En un momento determinado, observó pasar una moto, y luego, el rodado regresó. El conductor detuvo la marcha a metros del local y observó, luego, a uno de los ocupantes ingresar al salón de venta. Suponiendo que se trataba de un cliente, la víctima se dirigió al negocio y, al preguntarle qué necesitaba, el sujeto sacó un arma de fuego y le apuntó mientras le pedía que le diera el dinero.

La mujer le dijo que no tenía, pero el sujeto insistió y se dirigió hasta la caja registradora, siempre apuntándole a la víctima con el arma y se apoderó del dinero de la recaudación. Luego, salió del comercio, se subió a la moto donde lo esperaba su cómplice y ambos huyeron con rumbo desconocido.

Al cabo de unos minutos, llegaron al lugar los propietarios del negocio, quienes si bien no especificaron la cantidad de dinero que había en la caja a la policía, indicaron que se trataba de la plata para pagar a un proveedor.

El hecho fue informado a la fiscalía en turno, desde donde se comisionó a personal de la División Investigaciones, para que se abocaran al hecho, procediendo como primera medida al secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de las inmediaciones del lugar del asalto, con el objetivo de visualizar si algunas de ellas captaron los momentos previos, durante y posteriores del asalto.