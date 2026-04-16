Catamarca: un adolescente herido tras un choque entre una camioneta y una moto

En la ciudad de Santa María, a las 08:10, se reportó un siniestro vial. El hecho ocurrió en calle 25 de Mayo S/N°, un punto neurálgico del departamento homónimo, donde convergen el tránsito urbano y la actividad cotidiana de vecinos y comerciantes.

Según la información oficial, personal de la Comisaría Departamental Santa María acudió al lugar tras recibir el alerta sobre una colisión entre dos vehículos. El episodio, que se encuentra actualmente bajo investigación, dejó como saldo a un adolescente con lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Los protagonistas del siniestro

El accidente involucró a dos conductores de distintas edades y características vehiculares:

Cristian Aníbal Álvarez (22) , quien se desplazaba en una camioneta Peugeot 504 de color blanco .

, quien se desplazaba en una . Un adolescente de 15 años, quien conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron, generando un fuerte impacto que derivó en la intervención de personal sanitario y pericial.

La diferencia de edades entre los involucrados y la naturaleza de los vehículos añaden un elemento de análisis relevante para las autoridades, que buscan determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

Consecuencias inmediatas: asistencia y traslado

Producto del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó lesionado. La gravedad de sus heridas motivó la rápida intervención de facultativos médicos, quienes acudieron al lugar para brindarle las primeras atenciones.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado al nosocomio local, donde continúa recibiendo asistencia. Si bien no se brindaron detalles sobre la magnitud de las lesiones, la necesidad de derivación hospitalaria evidencia la importancia del impacto.

Este tipo de episodios vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los motociclistas, especialmente cuando se trata de menores de edad, en el entramado vial urbano de Catamarca.

Investigación en curso: pericias y actuación judicial

Tras el hecho, se desplegó un operativo técnico en la zona. En el lugar trabajaron Peritos de la División Criminalística de Santa María, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar evidencias y reconstruir la mecánica del accidente.