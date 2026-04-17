Rescatan y asisten a un motociclista que se accidentó en el Campo de Piedra Pómez

En horas de la tarde de hoy, a las 14:30, se registró un siniestro vial en el reconocido paraje Campo de Piedra Pómez, ubicado en el Departamento Antofagasta de la Sierra, un área caracterizada por su geografía agreste y condiciones climáticas exigentes. El hecho tomó estado oficial cuando efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) fueron alertados a través de sus pares de la Subcomisaría El Peñón, quienes recibieron la primera información sobre lo ocurrido.

El escenario del incidente no es menor: el Campo de Piedra Pómez constituye una vasta extensión de formaciones volcánicas erosionadas por el viento, con caminos irregulares que representan un desafío constante para quienes los transitan, especialmente en vehículos de menor estabilidad como motocicletas.

La mecánica del accidente

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucraba a un único protagonista. Se trata de Eduardo Marcelo Nervoso, de 57 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires, quien circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc.

Por razones que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó su caída sobre el terreno. Las circunstancias exactas del hecho no fueron precisadas, aunque el contexto geográfico y las características del camino podrían constituir factores relevantes en la investigación.

Datos clave del incidente:

Hora del hecho: 14:30

14:30 Lugar: Campo de Piedra Pómez, Dpto. Antofagasta de la Sierra

Campo de Piedra Pómez, Dpto. Antofagasta de la Sierra Víctima: Eduardo Marcelo Nervoso (57)

Eduardo Marcelo Nervoso (57) Origen: Provincia de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires Vehículo: Motocicleta Honda XR 150 cc.

Motocicleta Honda XR 150 cc. Intervención: Grupo Especial de Rescate (GER) y Subcomisaría El Peñón

Operativo de rescate y asistencia inmediata

Tras constatar la situación, los uniformados activaron un protocolo de asistencia en terreno que incluyó la colaboración de un guardaparque del sitio, figura clave dada su experiencia en la zona y conocimiento del terreno.

En primera instancia, el equipo brindó los primeros auxilios al motociclista, estabilizándolo en el lugar del accidente. Este tipo de intervención resulta fundamental en regiones remotas, donde los tiempos de traslado pueden incidir directamente en la evolución del paciente.

La coordinación entre fuerzas de seguridad y personal local permitió una respuesta rápida y efectiva, pese a las dificultades propias del entorno.

Traslado y atención médica

Una vez estabilizado, Nervoso fue trasladado a una posta sanitaria de la zona, donde recibió una primera evaluación médica más completa. Posteriormente, y en función de su estado, se dispuso su derivación al Hospital de Antofagasta de la Sierra.

En ese centro de salud, profesionales médicos le proporcionaron la asistencia correspondiente, completando así la cadena de atención iniciada en el lugar del siniestro. No se brindaron detalles adicionales sobre el diagnóstico o la gravedad de las lesiones, aunque el procedimiento seguido responde a los protocolos habituales para este tipo de incidentes en áreas rurales.