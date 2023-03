Asalto a la distribuidora Quilmes: Cinco años de prisión para un ex policía y cuatro años para su cómplice

Tal como estaba previsto, en la mañana comenzó a ventilarse, en ámbitos de la Cámara Penal N°2, el juicio oral en contra del expolicía José Roberto Pera y Luis Alberto Zamora, por el supuesto delito de robo calificado por el uso de arma, cuya actitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y agravada, por la participación de un integrante de la fuerza de seguridad.

Minutos después de las 9 horas, el presidente del tribunal, integrado por los jueces Silvio Martoccia -presidente-, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, abrió la audiencia con la lectura de la citación a juicio, es decir, el relato del hecho a los imputados, quienes ocupaban el banquillo de los acusados junto a sus abogados defensores.

Tras la intimación del hecho, Zamora le dijo al tribunal “me hago cargo del hecho. Fue un momento en que andaba perdido, no pensé que tenía una familia. No lo voy a cometer más”, fue “así como me lo acaban de leer”, agregó a la pregunta del fiscal Barros. En igual sentido, al tener la palabra “Pelusa” Perea, el suboficial imputado, declaró: “Me hago cargo del hecho. Es tal cual dicen que fue”, explicó.

Seguidamente, ante el reconocimiento liso y llano del hecho de ambos imputados, las partes acordaron desistir de los testigos y pasar a la ronda de alegatos.

Alegatos

Luego de un cuarto intermedio, la audiencia se reanudó y el primero en exponer los alegatos fue el fiscal Augusto Barros.

A líneas generales el fiscal hizo mención al hecho señalando las declaraciones y las pruebas obrantes en el expediente. Entre ellas, la de la víctima Fanny Díaz Dian y la de un comisario quien determinó mediante la visualización del vídeo que uno de los sujetos era policía por el “manejo del arma” y reducción que tuvo en el violento asalto.

Así, sosteniendo la imputación por la que ambos llegan acusados la fiscalía, solicitó la pena de cinco años para Luis Zamora y José Perea.

Luego alegó la Dra. Silvia Barrientos, quien dijo no estar de acuerdo con la pena pedida en el alegato por el fiscal, ya que su asistido había confesado el hecho y, con base en ello, su edad y su reinserción ahora como jefe de familia, pidió la mínima de la pena, es decir, cuatro años de cárcel. Además, pidió que la condena dictada por el tribunal comience a cumplirse una vez que quede firme la sentencia.

Por su parte, el abogado Roberto Mazzucco, quien representó al policía Perea, coincidió con su colega y no estuvo de acuerdo con la pena peticionada por el Ministerio Público. Hablo de que su asistido recompuso su vida actualmente y que, desde que salió del penal no volvió a cometer ningún otro hecho, todo esto en cuanto a la mensuración de la pena, pidiendo con base en todo ello y de que se trató de un hecho en el que solo hubo daño patrimonial, es el de la pena mínima de cuatro años de prisión. Al igual que la abogada que le antecedió, Mazzucco pidió que la pena comience a cumplirse una vez que la sentencia quede firme.

Cabe recordar que ambos imputados cumplieron dos años de prisión preventiva en el Penal de Miraflores.

Sentencia

A las 12 del mediodía, el tribunal volvió a reunirse en el recinto y por secretaría se dio lectura a la sentencia. Por unanimidad, los jueces Silvio Martoccia, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada declararon culpable a José Roberto Pera y Luis Alberto Zamora, por el supuesto delito de robo calificado por el uso de arma, cuya actitud para el disparo no pudo tenerse, por acreditada y agravada por la participación de un integrante de la fuerza de seguridad. En el caso de Perea, el tribunal le impuso la pena de cinco años de prisión, tal como lo pidió la fiscalía y a Zamora le impuso la pena de cuatro años y tres meses de prisión.

Además, deberán ambos cumplir distintas medidas restrictivas. Hasta tanto quede firme la sentencia, gozarán de la libertad.