Ascensos masivos en la Policía de Catamarca: más de 450 efectivos fueron promovidos

En la Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión clave junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, donde se delinearon acciones concretas orientadas al fortalecimiento institucional de la Policía de la Provincia de Catamarca.

Del encuentro también participaron el jefe de Policía, Marcos Herrera, junto a autoridades de la plana mayor de la fuerza, en una instancia de trabajo que evidenció la intención del Ejecutivo de avanzar en un proceso de ordenamiento interno y jerarquización profesional dentro de la institución policial.

La reunión no solo tuvo carácter protocolar, sino que se constituyó como un espacio de definición política y administrativa, en el que se formalizó una de las decisiones más significativas en materia de seguridad en lo que va del año.

Ascensos que impactan en toda la estructura policial

En ese contexto, se informó que, mediante un decreto firmado en la jornada, fueron ascendidos aproximadamente 450 efectivos policiales pertenecientes al escalafón superior de la fuerza.

Los ascensos alcanzan a distintas categorías jerárquicas, lo que implica un impacto transversal en la estructura institucional:

Oficiales subalternos

Oficiales jefes

Oficiales superiores

A partir de la implementación de la medida, los efectivos promovidos comenzarán de inmediato a desempeñar funciones acordes a sus nuevas jerarquías, lo que supone una reorganización operativa en diversas áreas de la Policía de la Provincia.

Este movimiento interno no solo redefine roles, sino que también introduce una nueva dinámica en la cadena de mando, con implicancias directas en la gestión cotidiana de la seguridad.

Reconocimiento y mejora salarial

Uno de los aspectos centrales de la decisión radica en su impacto económico. La medida contempla la actualización de los haberes mensuales de los efectivos alcanzados por los ascensos, en concordancia con las responsabilidades asumidas en sus nuevos cargos.

Este punto refuerza el carácter integral de la política implementada, ya que no se limita a una reestructuración simbólica o jerárquica, sino que incorpora un reconocimiento material al desarrollo profesional dentro de la fuerza.

La actualización salarial se presenta así como un componente clave para:

Reconocer la trayectoria y el mérito dentro de la carrera policial

Acompañar las mayores exigencias operativas y de conducción

Fortalecer la motivación y el compromiso del personal

Una política de Estado orientada a la profesionalización

Desde el Gobierno provincial, la decisión fue enmarcada dentro de una política más amplia de revalorización de la carrera policial. El objetivo declarado es avanzar en la profesionalización de la fuerza, promoviendo criterios de orden, mérito y responsabilidad en la estructura interna.

En este sentido, los ascensos no se presentan como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia sostenida que apunta a consolidar una institución más eficiente y alineada con las demandas actuales en materia de seguridad.

La iniciativa también busca optimizar el funcionamiento interno, asegurando que cada nivel jerárquico esté debidamente cubierto por personal capacitado y reconocido, lo que redunda en una mayor previsibilidad y eficacia en la toma de decisiones.