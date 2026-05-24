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Catamarca: aprehendieron a dos hombres por violencia intrafamiliar

Los procedimientos se realizaron en Chumbicha y en la Capital. Uno de los acusados habría intentado agredir a efectivos policiales, mientras que el otro fue denunciado por intentar vender elementos del baño de la casa de su madre.

24 Mayo de 2026 22.00

Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este domingo en distintos procedimientos realizados por la Policía de Catamarca, luego de ser acusados de protagonizar hechos de violencia y daños en viviendas familiares.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 03:30 en la localidad de Chumbicha. Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría Departamental llegaron hasta avenida Sarmiento al 100, donde aprehendieron a un hombre de apellido Salas, de 42 años.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto habría provocado daños materiales en el domicilio de su madre y además intentó agredir físicamente a los efectivos policiales durante el procedimiento.

Horas más tarde, cerca de las 06:40, personal de la Comisaría Décima intervino en una vivienda ubicada sobre avenida Alem al 1300, en la Capital.

En el lugar, una mujer denunció que su hijo, de apellido Córdoba y de 40 años, habría desinstalado un lavamanos junto con su pie y la grifería con la intención de comercializar esos elementos.

En ambos casos, los hombres fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

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Catamarca Detenidos Inseguridad

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