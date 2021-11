Atacaron el edificio del diario Clarín con bombas molotov

Al menos nueve personas atacaron con bombas molotov el acceso principal al edificio del Grupo Clarín, ubicado sobre la calle Piedras al 1700, en el barrio de Barracas, según informó el propio medio y quedó registrado en cámaras de seguridad.

En las filmaciones, que muestran toda la secuencia, se puede ver a los atacantes arrojar explosivos sobre la vereda y el hall de entrada al edificio, provocando un principio de incendio. El diario Clarín informó que no se reportaron heridos ni daños materiales. En el edificio quedaron manchas de combustible y rastros del fuego.

Personal de seguridad realizó un reporte del hecho: a las 23:05 del lunes, se observó a los encapuchados llegar caminando por la calle Piedras hasta el frente del edificio, donde encendieron y arrojaron entre 7 y 8 bombas molotov.

A las 23:15, una dotación de Bomberos llegó al lugar. No hizo falta su intervención porque el fuego ya había sido sofocado. Minutos más tarde, arribó personal de la comisaría 4D, a cargo del oficial Alexis Gómez, quienes junto a los Bomberos realizaron las pericias correspondientes. La investigación quedó bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez. No hubo heridos ni daños materiales.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae explicaron que se ordenaron las primeras medidas de prueba, que incluyen la búsqueda de testigos y el relevamiento de las cámaras de seguridad del diario y de otros edificios de la zona.

“Estamos esperando que se investigue el hecho, no es serio con respecto a lo que pasó, pero sí es muy serio con respecto a lo que significa”, aseguró Ricardo Roa, editor general de Clarín, en un reportaje concedido a Luis Novaresio en radio La Red.

“Hubo un atentado a la noche, tiraron las bombas y se fueron. No hubo daños importantes. Lo que hay es una preocupación porque aparece un grupo de no sabemos quiénes haciendo algo que está en el corazón de la intolerancia, de no aceptar el papel de los periodistas”, agregó el periodista.

“No hubo panfletos, no sabemos quiénes son. Tiene el aroma a esos grupitos anarcos que andan por la vida haciendo cosas parecidas. Si uno mira hacia atrás, ha habido este tipo de cosas en algunas reparticiones. Es un grupo minoritario, que no se ha identificado, y no sé con quién tiene que ver”, completó.

El responsable periodístico del diario confirmó que las autoridades del Grupo están en contacto con el gobierno nacional.

El comunicado del Grupo Clarín

En la noche de ayer un grupo de personas atacó la sede del diario y del Grupo Clarín en la calle Piedras 1743 de la ciudad de Buenos Aires. Los agresores arrojaron bombas incendiarias del tipo molotov sobre uno de los ingresos del edificio, entonces cerrado. No se registraron víctimas ni daños materiales de importancia. La empresa hizo la denuncia correspondiente y el juzgado interviniente está analizando videos y realizando demás tareas investigativas. Lamentamos y condenamos este grave hecho que, a primera vista, aparece como una expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación. Y esperamos su urgente esclarecimiento y sanción.

El parte oficial de la Policía de la Ciudad

Anoche a las 23.45 personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad asistió hasta la calle Piedras al 1700, donde se encuentra el diario Clarín, en cuyo frente arrojaron artefactos incendiarios tipo Molotov, tras lo cual llegó personal de la División Explosivos.

Al lugar llegó también Bomberos de la Ciudad de la Estación 3 de Barracas, que perimetró preventivamente el lugar.

Interviene el Juzgado Federal 9, secretaría 17 a cargo del Dr. Gustavo Ramírez, que dispuso la presencia de peritos de Rastros, el escuadrón anti bombas y declaración del encargado.

Un repudio generalizado

Medios, periodistas y dirigentes políticos condenaron públicamente el ataque. Este medio difundió un mensaje a través de sus redes sociales: “Infobae repudia el ataque al edificio del diario Clarín y espera una rápida intervención de la Justicia para condenar a los responsables de esta brutal intimidación a la libertad de prensa”.

Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aseguró: “Repudio el ataque de encapuchados a la sede de Clarín. “El Gobierno debe pacificar a la sociedad y brindar seguridad a los ciudadanos y empresas”, agregó. “Es imposibles olvidarse que integrantes del oficialismo vienen azuzando a esta cruzada anti-medios”, completó.

Alfredo Cornejo, senador electo por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, planteó: “Desde la UCR repudiamos el ataque contra la sede del diario Clarín”. “Nuestra solidaridad para sus trabajadores y directivos”, agregó. “A su vez, exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

“Repudio enérgicamente el ataque contra Clarín, es imprescindible una investigación urgente para esclarecer este ataque contra la libertad de expresión”, planteó el legislador porteño Hernán Reyes. Y agregó: “Es necesario el repudio de todos, pero más aún de los que permanentemente atacan y denotan a los medios de comunicación”.

La Asociación de Entidades Periodísticas de Argentinas (ADEPA) difundió un comunicado de prensa en el que condena enérgicamente el ataque: “Es una expresión violenta de intolerancia contra un grupo de medios de comunicación y configura un grave ataque a la libertad de expresión, y exige el rápido esclarecimiento y la sanción a sus responsables”.

“¿Bombas molotov contra el periodismo? ¿Entendemos la gravedad del hecho? ¿Quién promueve el vandalismo, las bombas, la locura?”, preguntó el periodista Miguel Wiñaski.

“Repudio al hecho vandálico y solidaridad con cada uno de los colegas del diario Clarín”, aseguró la periodista de El Cronista Comercial Silvia Mercado.

“Total repudio a este ataque a Clarín, que debe ser esclarecido rápidamente”, pidió la periodista del diario La Nación Cecilia Devanna.

El comunicado de ADEPA

“Cuando la violencia se naturaliza y el estado está ausente o, desde algún la fomenta, peligra la democracia. Todo mi repudio a la indiferencia del gobierno ante el accionar de grupos violentos en el Bolsón y en Rosario y al ataque con molotov a medios de comunicación”, aseguró Silvana Giudici.

Y agregó: “Es el segundo atentado a medios en un año. En marzo, al Diario Río Negro, anoche a Clarín. Se espera repudio del gobierno nacional en defensa de la libertad de prensa, investigación y sanción de los responsables. Permitir que la violencia escale viene siendo consecuencia de su inacción”.