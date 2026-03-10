Impactante vuelco en la Cuestecilla de El Portezuelo: el conductor quedó atrapado

Un impactante vuelco de un camión de gran porte se registró en la Cuestecilla de El Portezuelo, sobre la Ruta Nacional 38, generando un importante despliegue de equipos de emergencia en la zona. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 589, de acuerdo con la información difundida por Vialidad Nacional, organismo que confirmó el siniestro ocurrido en este tramo del corredor vial.

El vehículo involucrado es un camión marca Scania, que por causas que aún no fueron determinadas perdió el control mientras circulaba por la ruta y terminó volcando sobre la calzada.

La escena del accidente provocó preocupación debido a la magnitud del impacto y a la situación del conductor, quien quedó atrapado en la cabina tras el vuelco del rodado.

El conductor quedó atrapado en la cabina

De acuerdo con información preliminar, el conductor del camión permanece atrapado dentro de la cabina, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de emergencia que acudieron al lugar. Las tareas de rescate se concentran en liberar al chofer del interior del vehículo, mientras se evalúa el estado general de la unidad y las condiciones en las que quedó tras el impacto.

La situación genera un operativo coordinado en el lugar, en el que participan distintos organismos con el objetivo de asistir al conductor y controlar la escena del siniestro.

El vehículo impactó contra el guardarraíl

Según los primeros datos difundidos, el accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del camión por circunstancias que todavía se desconocen.

Tras esa maniobra, el vehículo terminó volcando y colisionando contra el guardarraíl, estructura de seguridad instalada a la vera de la ruta para contener vehículos en situaciones de emergencia. El impacto contra esta barrera metálica fue uno de los elementos que marcaron la violencia del siniestro ocurrido en este tramo de la Ruta Nacional 38.

Los detalles sobre las causas que provocaron la pérdida de control del rodado todavía no fueron establecidos y forman parte de las evaluaciones que se realizarán posteriormente.

Operativo de emergencia en el lugar

Tras el vuelco del camión, se desplegó un importante operativo de asistencia y rescate en la zona del accidente. En el lugar trabajan distintos organismos de emergencia, entre ellos:

Personal policial

Equipos del SAME

Dotaciones de Bomberos

Defensa Civil

Cada uno de estos equipos cumple funciones específicas dentro del operativo, que incluye la atención del conductor atrapado, el control del área del siniestro y las tareas necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

La presencia de estos equipos refleja la complejidad de la situación generada por el vuelco del camión y las condiciones en las que quedó el vehículo tras el impacto.

