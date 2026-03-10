Catamarca: arrestan a un joven sospechado de violencia de género

Un procedimiento policial vinculado a un presunto caso de violencia de género se registró en la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, donde efectivos de la fuerza de seguridad procedieron al arresto de un hombre en el marco de una investigación judicial.

La intervención se produjo a partir de una denuncia penal radicada por una mujer mayor de edad, lo que motivó la actuación inmediata del personal de la Comisaría departamental Recreo. De acuerdo con la información difundida oficialmente, el procedimiento culminó con el arresto en averiguación del hecho de un joven de 27 años de edad, quien quedó bajo sospecha por el supuesto delito de violencia de género.

El accionar policial se llevó adelante en el ámbito de esa jurisdicción del departamento La Paz, donde la denuncia presentada por la mujer activó los protocolos de actuación correspondientes para este tipo de situaciones.

Arresto en averiguación del hecho

Tras tomar conocimiento de la denuncia, efectivos policiales de la Comisaría Departamental Recreo procedieron al arresto del sospechoso en averiguación del hecho, medida que forma parte de las primeras actuaciones en la investigación del caso. La persona arrestada es un joven de 27 años, quien fue trasladado y posteriormente alojado en la dependencia policial mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca dentro de las medidas iniciales que se adoptan en situaciones denunciadas como posible violencia de género, permitiendo a las autoridades judiciales avanzar con la investigación del hecho denunciado.

En este contexto, el detenido permanece bajo custodia mientras se determinan los pasos procesales a seguir.

Luego del arresto, el joven quedó alojado en la dependencia policial, quedando formalmente a disposición de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se impartieron las directivas correspondientes para la continuidad del procedimiento, lo que incluye las actuaciones necesarias para avanzar con la investigación iniciada a partir de la denuncia.

La intervención de la Fiscalía marca el inicio de la etapa judicial del caso, en la que se evaluarán los elementos reunidos durante las primeras actuaciones policiales.

Entre los aspectos que se analizan en este tipo de situaciones se encuentran las circunstancias denunciadas, la situación de las personas involucradas y las medidas que correspondan adoptar en el marco de la investigación.