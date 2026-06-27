Atraparon a un delincuente robando en un comercio de la Peatonal Rivadavia

Un operativo llevado a cabo durante la tarde de hoy culminó con la aprehensión de un hombre señalado como el presunto autor de un hecho ilícito ocurrido en un comercio ubicado sobre la Peatonal Rivadavia al 1.100. El procedimiento se concretó a las 15:10, cuando efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP), con la colaboración de sus pares de la Comisaría Primera, actuaron tras tomar conocimiento de la situación registrada en el local comercial.

La intervención se desarrolló en uno de los sectores de mayor circulación de personas, donde la presencia policial permitió avanzar rápidamente en el procedimiento. En ese contexto, los uniformados identificaron y aprehendieron a un hombre de apellido Contreras, de 50 años de edad, quien fue sindicado por personas que se encontraban en el lugar como el presunto autor del ilícito que habría tenido lugar en el comercio.

El señalamiento de los presentes fue clave en el procedimiento

De acuerdo con la información del procedimiento, fueron las personas que estaban en el lugar quienes señalaron al hombre de apellido Contreras como el presunto responsable del hecho ilícito. Ese señalamiento permitió la inmediata actuación de los efectivos policiales, quienes procedieron a realizar las actuaciones correspondientes.

La rápida intervención conjunta entre el Comando de Operaciones Preventivas y la Comisaría Primera permitió controlar la situación y avanzar con las diligencias necesarias en el mismo lugar donde se produjo el episodio.

Recuperaron perfumes y cubiertos que llevaba entre sus prendas

Durante el procedimiento, los policías efectuaron el control del sospechoso y lograron recuperar diversos elementos que llevaba ocultos entre sus prendas de vestir.

Entre los objetos recuperados se encontraban:

Tres perfumes.

Veinticuatro cubiertos varios.

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones realizadas por el personal policial.

El hallazgo de los objetos durante el procedimiento constituyó una de las medidas adoptadas por los efectivos intervinientes, quienes aseguraron los elementos recuperados para incorporarlos a las actuaciones correspondientes.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, el hombre de apellido Contreras fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que continuará con las actuaciones que correspondan en el marco de la investigación.

La intervención judicial permitirá dar continuidad al proceso iniciado tras el procedimiento policial desarrollado durante la tarde, mientras se avanza en las diligencias previstas para este tipo de hechos.

Invitan al damnificado a formalizar la denuncia

Como parte de las actuaciones posteriores al procedimiento, las autoridades policiales invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.