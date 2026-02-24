Audacia criminal: desvalijan a un efectivo policial mientras dormía

El mapa del delito en la Capital ha sumado un nuevo y preocupante capítulo en el barrio Los Ejidos. La víctima en esta ocasión fue el policía Jorge Antonio Gómez, quien denunció un importante robo en su vivienda de la calle Mate de Luna Este, ubicada estratégicamente frente a la Plaza Bella Vista. El hecho ocurrió mientras el efectivo descansaba, momento en que autores desconocidos ingresaron al inmueble y revolvieron distintos sectores para sustraer diversos bienes de valor.

El detalle de las pérdidas materiales

De acuerdo con la denuncia radicada, el perjuicio económico es significativo, afectando tanto la movilidad como el sustento laboral de la víctima. Entre los elementos sustraídos se destacan:

Motocicleta: Una unidad marca Euromot, modelo Lucky 110 cc , la cual había sido recientemente adquirida .

Una unidad marca , la cual había sido . Herramientas de trabajo: Equipamiento vinculado a su actividad secundaria como peluquero .

Equipamiento vinculado a su actividad secundaria como . Dinero en efectivo: Una suma correspondiente a los ahorros personales del damnificado.

Un sector bajo asedio

Este episodio genera una fuerte preocupación en Los Ejidos, un sector recostado sobre la costanera del arroyo Fariñango. A pesar de las recientes intervenciones urbanas y la mejora en la iluminación de la Plaza Bella Vista, el área continúa registrando reiterados hechos contra la propiedad. Los vecinos aseguran que los ilícitos se han vuelto frecuentes y reclaman mayores medidas de prevención.

Actualmente, la causa se encuentra bajo investigación judicial, donde no se descarta el análisis de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.