Un hombre de 48 años fue aprehendido tras sustraer una silla de una rotisería

En el marco de los patrullajes preventivos que se llevan a cabo en la zona sur de la ciudad, un operativo de las fuerzas especiales de seguridad culminó con la detención de un individuo y el recupero de elementos tras un hecho de inseguridad en un comercio local. El suceso tuvo lugar a las 22:00 de la noche de ayer, cuando el personal policial fue alertado sobre un ilícito en curso en una zona de alta actividad comercial y gastronómica.

Intervención del COEM-Kappa y aprehensión del sospechoso

La respuesta estuvo a cargo de los motoristas del COEM-Kappa, quienes iniciaron un despliegue certero para dar con el presunto autor del hecho. Tras un seguimiento por las arterias principales del sector, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 48 años de edad, identificado por el apellido Robledo. El procedimiento de captura se efectuó sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre el Gobernador Mardoqueo Molina y la calle San Nicolás de Bari, donde el sujeto fue interceptado por la unidad motorizada.

De acuerdo con la información proporcionada por las fuentes policiales, Robledo habría sustraído momentos antes una silla de plástico de una rotisería ubicada en las inmediaciones de la intersección de la calle 1° de Mayo y la avenida Gobernador Fortunato Rodríguez. El establecimiento afectado pertenece a dos hombres, quienes advirtieron la maniobra delictiva. Afortunadamente, durante la detención, el elemento fue recuperado íntegramente por los uniformados y quedó en calidad de secuestro para ser restituido a sus legítimos dueños.

Durante el desarrollo del procedimiento, los efectivos policiales no solo recuperaron el bien sustraído, sino que también procedieron a la incautación de una motocicleta Cerro 110 cc, de color rojo, en la cual se trasladaba el sospechoso al momento de ser capturado. Este vehículo quedó registrado como parte fundamental de la logística empleada para el robo y fue trasladado junto al detenido para las pericias correspondientes.

Finalmente, el hombre fue trasladado y alojado en la Seccional Segunda, que por jurisdicción corresponde al área donde se iniciaron las actuaciones. El caso quedó formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que determinará los pasos procesales a seguir. En paralelo, las autoridades invitaron a los dos damnificados a presentarse en el Precinto Judicial N° 2 para radicar la denuncia penal obligatoria, trámite indispensable para que la justicia pueda actuar plenamente sobre la conducta del imputado.