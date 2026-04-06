Automovilista quedó atrapado tras chocar contra un poste en la Ruta 40

Un grave siniestro vial se registró este lunes en el departamento Santa María, donde un automovilista resultó gravemente herido luego de perder el control del vehículo que conducía, salir de la calzada y colisionar violentamente contra un poste de energía eléctrica sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de La Soledad.

El episodio generó un importante despliegue de los servicios de emergencia, debido a la magnitud del impacto y a la compleja situación en la que quedó el conductor, quien permaneció atrapado dentro del rodado tras la colisión.

Ruta Nacional 40

De acuerdo con la información suministrada, el siniestro se produjo cuando el automóvil, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se desvió de la traza principal de la ruta y terminó impactando contra una estructura eléctrica de alumbrado.

La violencia del choque fue tal que el vehículo sufrió importantes daños materiales, evidenciando la fuerza con la que se produjo la colisión. El tramo de la Ruta Nacional 40, a la altura de La Soledad, se convirtió en escenario de un operativo de asistencia y rescate que demandó la intervención inmediata de distintos equipos especializados.

Conductor atrapado y rescatado

Uno de los aspectos más delicados del hecho fue la situación del automovilista, que quedó atrapado dentro del habitáculo como consecuencia de la deformación del rodado tras el impacto.

Frente a este cuadro, fue necesaria la intervención de personal especializado en rescate, que trabajó en el lugar para lograr extraer a la víctima del interior del vehículo.

El procedimiento se desarrolló en medio de un fuerte operativo, con el objetivo de preservar la vida del conductor y acelerar su derivación al centro asistencial.

Traslado al Hospital Luis Vargas

Una vez rescatado, el automovilista fue trasladado al Hospital Luis Vargas, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Hasta el momento, la información oficial da cuenta de que el conductor presentaba un cuadro delicado producto de la violencia del choque, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre su evolución clínica.

El rápido accionar de los equipos de emergencia resultó clave para su asistencia en un episodio que, por la dinámica del impacto, presentó un alto nivel de riesgo.

Daños materiales

El automóvil involucrado sufrió serios daños estructurales, producto del choque directo contra el poste de alumbrado. La escena posterior al impacto dejó en evidencia la magnitud del siniestro, con el rodado visiblemente destruido en gran parte de su carrocería.

Ese nivel de destrucción también explica la complejidad del rescate, ya que la deformación del vehículo impidió que el conductor pudiera salir por sus propios medios.