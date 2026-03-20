Avanza la investigación por la muerte violenta de Salas en Capayán

El fiscal Jonathan Felzstyna tuvo un rol central en la investigación por la muerte de la joven Salas, al hacerse presente en el lugar del hecho desde la noche del jueves y permanecer allí durante toda la madrugada y parte de la mañana de este viernes en Capayán.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 20:30 horas, viajó de inmediato hasta Balde de la Punta junto a la Policía Científica, donde supervisó las tareas en la escena y la aplicación del protocolo de femicidio que rige a nivel nacional. Su permanencia en el lugar permitió que, con las primeras luces del día, los peritos pudieran trabajar en condiciones adecuadas para el levantamiento de pruebas.

En base a los primeros resultados, la autopsia confirmó que la joven, quien presentaba un disparo de arma de fuego en el tórax, fue víctima de un hecho producido por terceras personas, descartándose tanto la hipótesis de suicidio como la de muerte accidental.

El fiscal avanza ahora con la toma de testimonios al círculo familiar de la víctima para determinar la autoría del disparo de la escopeta calibre 16. En ese marco, la familia señaló como principal sospechoso a la expareja de la joven, un hombre de apellido Romero, quien se encuentra detenido en averiguación del hecho.

Si bien se activó el protocolo correspondiente, desde la investigación mantienen cautela al momento de tipificar la causa, ya que consideran prematuro hablar de femicidio hasta tanto se establezca quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Salas, madre de tres menores de edad.