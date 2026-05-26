Catamarca: recuperaron un automóvil robado tras una denuncia

Un operativo realizado por personal especializado de la Policía de la Provincia permitió recuperar un automóvil que había sido denunciado como sustraído en la Capital. La investigación se inició a partir de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 5, donde un hombre mayor de edad manifestó haber sido víctima del robo de su vehículo, un automóvil Peugeot 207 de color blanco.

Tras la presentación formal de la denuncia, efectivos de la División Sustracción de Automotores comenzaron con las tareas investigativas y de averiguación correspondientes para intentar establecer el paradero del rodado denunciado.

La denuncia y el inicio de la investigación

Según la información oficial, el procedimiento tuvo origen luego de que la víctima realizara la denuncia en sede judicial, informando la sustracción del automóvil. Las tareas investigativas permitieron avanzar sobre distintos datos vinculados con el posible paradero del automóvil, en el marco de un procedimiento coordinado por el área especializada de la Policía de la Provincia.

El vehículo denunciado fue identificado el que finalmente pudo ser localizado tras el trabajo realizado por los investigadores.

El hallazgo del automóvil

Como resultado de las averiguaciones practicadas, el personal policial llegó hasta la esquina de las calles Fermín Sarmiento y Alonso de Cervín, lugar donde finalmente lograron recuperar el vehículo denunciado como sustraído. En ese sector de la Capital, los efectivos concretaron el secuestro del automóvil, que quedó formalmente bajo resguardo judicial mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El hallazgo permitió restituir el vehículo al ámbito de la investigación judicial iniciada tras la denuncia presentada en la Unidad Judicial N° 5.

Intervención de la Fiscalía

Luego de concretarse el secuestro del automóvil, los investigadores pusieron en conocimiento de la situación a la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación. Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento y con la continuidad de la investigación.

La intervención de la Fiscalía permitió avanzar sobre las actuaciones correspondientes luego de la recuperación del vehículo denunciado como sustraído.

En tanto, el automóvil quedó en calidad de secuestro mientras se desarrollan las diligencias judiciales vinculadas al caso.