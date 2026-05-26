Doce personas arrestadas y motocicletas secuestradas durante controles de seguridad

En el marco de los operativos de seguridad que continúan desarrollándose en distintos puntos de la Capital, efectivos policiales llevaron adelante una serie de procedimientos que derivaron en el arresto de doce personas y el secuestro de motocicletas por infracciones a la normativa vigente.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Quinta y Décima, quienes trabajaron de manera conjunta con diferentes Grupos Especiales de la institución policial en acciones de control desplegadas en sus respectivas jurisdicciones.

Los procedimientos incluyeron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas, en una serie de operativos orientados al fortalecimiento de la seguridad y al control del cumplimiento de las normativas vigentes en materia de tránsito y convivencia urbana.

Controles en distintos sectores de la Capital

Los operativos se desarrollaron en diferentes sectores comprendidos dentro de las jurisdicciones de las Seccionales Quinta y Décima, donde el personal policial desplegó tareas preventivas y de control.

Según se informó oficialmente, durante las intervenciones se realizaron:

Controles vehiculares

Recorridos preventivos

Identificación de personas

Las acciones estuvieron coordinadas entre efectivos de las comisarías intervinientes y distintos Grupos Especiales de la Policía, que participaron de los despliegues de seguridad implementados en la Capital.

El trabajo preventivo incluyó inspecciones sobre vehículos en circulación y controles vinculados al cumplimiento de las normas establecidas por la Ley Nacional de Tránsito y el Código de Faltas de la Provincia.

Doce arrestados durante los procedimientos

Como resultado de los operativos, el personal policial procedió al arresto de doce personas de sexo masculino, todas mayores de edad. Las autoridades indicaron que, tras concretarse los arrestos, se labraron las actuaciones correspondientes conforme a los procedimientos establecidos.

Aunque no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias particulares de cada caso, se confirmó que las personas arrestadas quedaron sujetas a las actuaciones de rigor realizadas por el personal policial interviniente.

El despliegue operativo formó parte de las acciones preventivas que la institución viene desarrollando en distintos puntos de la Capital con el objetivo de reforzar controles y tareas de vigilancia.

Secuestro de motocicletas por infracciones

Durante los controles también se procedió al secuestro de dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

De acuerdo con la información difundida, las medidas fueron adoptadas debido a que los conductores de los rodados habrían infringido disposiciones contempladas tanto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 como en el Código de Faltas de la Provincia. Luego de constatarse las infracciones, los efectivos labraron las correspondientes actas y dispusieron el traslado de las motocicletas hacia las dependencias policiales pertinentes.