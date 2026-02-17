Balance positivo en rutas de Catamarca: disminuyen los índices de positividad

Con la finalización de la temporada estival, la Dirección Provincial de Seguridad Vial (DPSV), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, difundió un balance comparativo de los controles viales realizados durante el Operativo Sol y Montañas en los periodos 2025 y 2026.

El informe destaca una marcada disminución en los índices de positividad en distintos puntos estratégicos de la provincia. Según el Director Provincial de Seguridad Vial, Sergio Leiva, estos resultados son el fruto de un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, con un enfoque puesto en la prevención y el cuidado de la vida en las rutas catamarqueñas.

Leiva enfatizó que: "El balance es sumamente positivo. No solo vemos números más bajos, sino una mayor conciencia en los conductores. La presencia del Estado en las rutas, en colaboración estrecha con las fuerzas de seguridad, sigue siendo nuestra principal herramienta para reducir la siniestralidad".

Andalgala: descenso significativo pese al aumento de controles

En Andalgalá, se registró una de las reducciones más notables en los índices de positividad. Durante enero de 2025, el índice alcanzaba 4,67%, mientras que en el mismo mes de 2026 se redujo a 2,34%.

Este descenso se produjo incluso cuando el número de controles aumentó de 1.734 a 2.261, lo que refleja un esfuerzo mayor de fiscalización sin que se incrementaran los casos positivos. El resultado pone de relieve la eficacia de las estrategias implementadas por la DPSV y la Policía de la Provincia, combinando mayor cobertura de controles con conciencia vial creciente entre los conductores.

El Rodeo: control perfecto en febrero 2026

La localidad de El Rodeo, en el marco del R.P. Nº4, mantuvo sus índices en niveles notablemente bajos. En el control realizado el 7 de febrero de 2026, se registró un 0% de positividad, consolidando la zona como un ejemplo de cumplimiento y vigilancia eficaz.

Este resultado refleja la combinación de estrategias preventivas y supervisión constante, factores que son cruciales para garantizar la seguridad en rutas provinciales con alta circulación turística y local durante el verano.

Balcozna y La Merced: estabilidad y tendencia a la baja

En Balcozna (R.P. Nº9), los datos también muestran mejoras: la positividad descendió de 1,54% en 2025 a 1,16% en 2026, evidenciando un control efectivo con impacto tangible en la seguridad vial.

Por su parte, en La Merced (R.N. Nº38), los controles reflejaron una estabilidad con tendencia a la baja, culminando en un 0,72% de positividad en febrero de 2026. Este escenario indica no solo cumplimiento normativo, sino también adopción progresiva de hábitos seguros por parte de los conductores.

Prevención y presencia estatal como pilares

El análisis del Operativo Sol y Montañas 2026 permite concluir que la presencia del Estado en las rutas, sumada a la colaboración estrecha entre la DPSV y la Policía de la Provincia, es una herramienta clave para reducir la siniestralidad y generar conciencia vial.

Los resultados positivos obtenidos en localidades como Andalgalá, El Rodeo, Balcozna y La Merced reflejan un modelo de intervención integral, donde la combinación de mayor cantidad de controles, estrategias preventivas y educación vial contribuye a disminuir los riesgos y a consolidar un espacio de tránsito más seguro para todos los ciudadanos.

El informe del 2026 confirma que la seguridad vial no depende solo de la fiscalización, sino también del compromiso de conductores y autoridades en mantener estándares que prioricen la vida en cada kilómetro de las rutas catamarqueñas.