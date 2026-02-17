Operativo cerrojo en Catamarca: recuperan bienes robados y detienen a un joven tras persecución

La mañana de hoy, a las 07:30, se activó un procedimiento policial que tuvo como escenario la Ruta Nacional N° 38, a la altura del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC). La intervención, motivada por un alerta del SAE-911, derivó en la aprehensión de un joven de 23 años y en el secuestro de diversos elementos que estarían vinculados a un ilícito perpetrado en el barrio Santa Marta.

De acuerdo con la información oficial, numerarios del COEM Kappa acudieron al lugar tras ser alertados por el sistema de emergencias. En el sitio se entrevistaron con un Oficial Inspector de Policía, quien relató que mientras se dirigía a su lugar de trabajo observó una situación sospechosa.

Según su testimonio, dos personas de sexo masculino, que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo 110 cc., de color negro, se habrían despojado de un compresor, elemento que fue posteriormente incautado, al igual que un (01) casco protector. Tras esta acción, los sujetos se dieron a la fuga ingresando al Asentamiento San Martín, llevando consigo otros elementos y haciendo caso omiso a la voz de alto impartida por el efectivo policial.

La descripción brindada por el oficial permitió a los uniformados ampliar el recorrido por la zona, en un despliegue inmediato orientado a dar con los presuntos autores del hecho.

Persecución y aprehensión en la vera del Río del Valle

El operativo se extendió hasta la vera del Río del Valle, donde finalmente los efectivos lograron interceptar a uno de los sospechosos. Se trata de un joven de apellido Montoya (23), quien al advertir la presencia de las unidades móviles intentó continuar la huida a pie, aunque no logró su cometido.

Ante esta situación, el personal interviniente solicitó la presencia de sus pares de la Seccional Décima, que por jurisdicción corresponde. Los efectivos de dicha dependencia procedieron al traslado del aprehendido a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento no concluyó con la detención. En paralelo, los motoristas llevaron adelante un rastrillaje exhaustivo en el sector, con el objetivo de localizar posibles elementos descartados durante la fuga.

Elementos secuestrados y tareas periciales

Como resultado del rastrillaje, los uniformados hallaron ocultos entre la maleza diversos objetos, que fueron inmediatamente secuestrados. El detalle de los elementos encontrados es el siguiente:

Una garrafa de gas de 10 Kg.

Una hidrolavadora

Un alargue negro

Una colcha azul

Una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color negro, en la que circulaban los sujetos

Todos los elementos quedaron en calidad de secuestro. Asimismo, se dio intervención a Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante tareas técnicas propias de su especialidad en el lugar del hallazgo.

De igual manera, tomaron intervención sumariantes del Precinto Judicial N° 2, quienes labraron las actuaciones correspondientes, poniendo en conocimiento de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Vinculación con un ilícito en el barrio Santa Marta

Las averiguaciones practicadas posteriormente permitieron establecer que todo lo incautado sería producto de un ilícito perpetrado en el barrio Santa Marta. En ese hecho resultó damnificada una mujer de 41 años de edad.

En este marco, la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, paso formal necesario para avanzar en la investigación y consolidar las pruebas reunidas durante el procedimiento.

Un operativo coordinado y bajo supervisión judicial

El procedimiento evidencia una rápida articulación entre distintas áreas policiales, desde el alerta inicial del SAE-911 hasta la intervención del COEM Kappa, la Seccional Décima, Criminalística y el Precinto Judicial N° 2. La supervisión de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur garantiza que las actuaciones se encuadren dentro del marco legal correspondiente.

Con la aprehensión de Montoya (23) y el secuestro de los elementos presuntamente sustraídos —entre ellos el compresor, la garrafa de 10 Kg., la hidrolavadora y la motocicleta Corven Energy 110 cc.— la investigación continúa bajo directivas judiciales, mientras se procura esclarecer completamente la participación de los involucrados y determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho.