Inseguridad en Catamarca: recuperan un celular de alta gama sustraído a una menor

Un episodio de inseguridad bajo la modalidad de arrebato tuvo lugar en la tarde de ayer y movilizó a personal policial del Distrito Norte, luego de un requerimiento ingresado al sistema de emergencias SAE-911. La rápida intervención de los efectivos permitió no solo esclarecer las circunstancias iniciales del hecho, sino también recuperar el bien sustraído en cuestión de minutos, evitando así que el ilícito quedara impune.

Intervención inmediata tras el llamado al SAE-911

A las 16:05, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Octava se constituyeron en la intersección de las calles Pedro Agote y Obispo Rizo Patrón. En el lugar, los uniformados dialogaron con una mujer de 39 años, quien expuso la situación que minutos antes había afectado a su hija menor de edad.

Según el relato brindado a los agentes, la adolescente se encontraba circulando al mando de una motocicleta 110 cc. cuando fue interceptada por un sujeto que se movilizaba en otra motocicleta. En ese contexto, el individuo perpetró el ilícito bajo la modalidad delictiva de arrebato, sustrayéndole un teléfono celular.

Tras consumar el arrebato, el sujeto se dio a la fuga, dejando a la menor en estado de conmoción y a su familia en busca de respuestas inmediatas.

Procedimiento policial y orientación judicial

Ante la gravedad del hecho y tratándose de una víctima menor de edad, el personal interviniente procedió a interiorizarse en los pormenores del episodio. En ese marco, se invitó a la madre de la adolescente a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, a fin de dar curso formal a la investigación penal.

El procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos vigentes, priorizando la asistencia a la víctima y la recopilación de datos que permitieran avanzar con celeridad en la localización del bien sustraído y del presunto autor.

Hallazgo en un descampado del Distrito Norte

De inmediato, y tras las averiguaciones practicadas en la zona, los policías lograron orientar la búsqueda hacia un descampado ubicado en la esquina de las calles Bélgica y Padre Antonio Lobos. Este sector, caracterizado por la presencia de maleza, fue objeto de un rastrillaje minucioso por parte de los efectivos.

Fue allí donde finalmente se produjo el hallazgo: el aparato de comunicación sustraído se encontraba oculto entre la vegetación del lugar. El teléfono celular iPhone 13 rosado, con su funda transparente, fue recuperado en ese mismo sitio, evidenciando una posible maniobra del autor para desprenderse temporalmente del elemento sustraído.

El dispositivo quedó en calidad de secuestro, conforme a las disposiciones procesales vigentes, y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que continuará con las actuaciones correspondientes.

El episodio, que comenzó como un hecho más de arrebato en la vía pública, concluyó con un resultado favorable para la víctima gracias a la inmediatez del procedimiento policial. La articulación entre el llamado al SAE-911, la intervención de la Comisaría Octava y las averiguaciones practicadas en el terreno permitió recuperar el bien en un lapso acotado.