Capayán: tres aprehendidos en un campo tras ocultar autos, armas y carne de origen ilegal

En una intervención coordinada que pone de relieve la vigilancia en las zonas rurales del departamento Capayán, la División Abigeato de la Policía de la Provincia logró desarticular una operación de faena clandestina y robo de ganado en la localidad de San Martín. El procedimiento, que incluyó una persecución automovilística y el registro de establecimientos rurales, culminó con la detención de tres personas y el secuestro de una importante cantidad de elementos probatorios que vinculan a los sospechosos con el delito de abigeato.

La secuencia de los hechos se inició mientras los numerarios policiales realizaban recorridos preventivos de rutina por la Ruta Nacional N° 60. Al llegar a la altura del kilómetro N° 1.072, los efectivos divisaron un automóvil Peugeot 207 de color gris, en el cual se desplazaban tres ocupantes de ambos sexos. Según el informe oficial, al percatarse de la presencia de la patrulla, los sospechosos habrían emprendido una huida inmediata, lo que desencadenó una persecución que finalizó a los pocos metros con la interceptación del rodado.

Persecución y aprehensiones en la Ruta 60

La maniobra evasiva de los sospechosos fue rápidamente neutralizada por la fuerza de seguridad, permitiendo la demora de sus ocupantes. En el lugar, se identificó y aprehendió a dos hombres de apellidos Brizuela, de 40 años, y Pacheco, de 37 años, quienes estaban acompañados por una mujer de apellido Palacios, de 30 años. Tras el arresto de los individuos y el secuestro del Peugeot gris, los investigadores de la División Abigeato, trabajando en conjunto con sus pares de la Subcomisaría de San Martín, profundizaron las tareas de inteligencia para localizar el sitio exacto donde se habrían llevado a cabo las actividades ilícitas.

Bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, se procedió a realizar un registro minucioso en un campo de la zona, logrando resultados determinantes para la causa. Durante la inspección del predio rural, los efectivos localizaron un segundo vehículo, un Volkswagen Gol Power de color negro, que se encontraba deliberadamente oculto entre la densa vegetación del lugar para evitar ser detectado desde el camino principal.

El hallazgo del arsenal de faena y armamento

Al requisar el vehículo oculto y los alrededores del terreno, se descubrió un completo equipo destinado a la caza y faena clandestina. Entre los elementos incautados se destacan dos carabinas calibre 22 marca Batán junto a cuarenta y seis cartuchos del mismo calibre, además de un conjunto de cinco cuchillos, dos de ellos con sus respectivas vainas, una sierra manual, cuatro ganchos de hierro, una piedra de afilar y una linterna de color negro.

El hallazgo más contundente dentro de este despliegue fue el de un animal vacuno faenado con su respectivo cuero, junto a diversas prendas de vestir que también fueron incautadas por poseer relevancia para la investigación. La presencia del cuero resultó una pieza clave para el avance de las actuaciones judiciales, permitiendo la identificación del ganado sustraído.

Situación judicial y denuncia del damnificado

La investigación permitió establecer que por el hecho resultó damnificado un hombre de 36 años de edad, quien, al tomar conocimiento de lo sucedido, se presentó ante las autoridades para radicar la denuncia penal correspondiente. Finalmente, los tres aprehendidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas procesales y directivas legales a seguir.

El éxito del operativo en el departamento Capayán resalta la efectividad de los controles preventivos en rutas estratégicas. La totalidad de los elementos secuestrados, incluyendo los dos automóviles y las armas de fuego, quedaron bajo resguardo policial como evidencia central en la causa por abigeato, cerrando así un capítulo de actividad delictiva que afectaba a los productores ganaderos de la región.