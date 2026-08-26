Catamarca: provocó un desorden en una farmacia y agredió a una policía

El reloj marcaba exactamente las 23:00 de anoche cuando la tranquilidad del microcentro se vio interrumpida por una alerta directa emitida por el SAE-911. Ante el requerimiento de asistencia, se puso en marcha un amplio despliegue de seguridad que movilizó a diversas divisiones de las fuerzas del orden. Personal dependiente del Comando de Operaciones Preventivas (COP) y efectivos de la Comisaría Séptima acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Para garantizar la efectividad del procedimiento y asegurar el perímetro, contaron además con la valiosa colaboración de sus pares pertenecientes a la Seccional Primera. El operativo convergió con precisión en el establecimiento comercial indicado, situando a los uniformados en el centro de una situación altamente tensa.

El epicentro de los acontecimientos fue una farmacia estratégicamente emplazada sobre la concurrida calle Rivadavia, específicamente en el tramo comprendido entre las calles República y San Martín. En el interior de este local comercial, una mujer de apellido Barrionuevo, de 48 años de edad, se encontraba protagonizando una situación de extrema conflictividad. Según los reportes oficiales, la implicada habría causado un desorden de gran magnitud dentro del establecimiento, alterando el orden público y la paz del lugar. Al presentarse los efectivos en el sitio, la situación escaló rápidamente debido a la actitud desafiante adoptada por la protagonista, quien se negó de manera rotunda a acatar las directivas impartidas por la autoridad.

Lejos de deponer su actitud disruptiva ante la presencia de los uniformados, la ciudadana hizo caso omiso a la solicitud formal de retirarse del establecimiento comercial de manera pacífica. La resistencia inicial mutó velozmente hacia una franca hostilidad cuando la mujer comenzó a proferir insultos de diversa índole contra los agentes del orden público. La tensión acumulada alcanzó su punto crítico en el momento en que la sospechosa pasó a las vías de hecho, agrediendo físicamente a una Agente de Policía que participaba en las labores de mediación y contención. Ante esta flagrante agresión hacia la autoridad, el personal actuante procedió con firmeza a neutralizar la situación y materializar la aprehensión de la causante, cumpliendo con los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de los presentes y restablecer el orden.

Derivación judicial

Una vez consumada la detención en el interior del comercio céntrico, la imputada no pudo permanecer en el lugar de los hechos debido a la gravedad de su conducta. Se dispuso su inmediata asfixia y traslado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó formalmente fichada y resguardada bajo custodia. Paralelamente, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales competentes para encauzar el caso conforme a derecho. La aprehendida fue puesta de manera directa a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, la cual asumió la jurisdicción y el control de las actuaciones. Desde dicha fiscalía se impartieron de manera taxativa las medidas a seguir, las cuales marcarán el rumbo de la investigación judicial derivada de este episodio nocturno de alteración del orden y violencia institucional.