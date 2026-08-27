Violencia familiar en Catamarca: detuvieron a un joven tras agredir y amenazar a su padre

A las 11:25 de la mañana de hoy, la tranquilidad del barrio San Antonio Sur se vio interrumpida por un procedimiento de seguridad que movilizó a los efectivos policiales. La secuencia de los hechos comenzó a gestarse cuando el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) emitió un requerimiento formal que alertaba sobre una situación de conflicto en un domicilio particular de la mencionada zona urbana.

Ante esta alerta operativa, personal de la Comisaría Novena se constituyó de manera inmediata en el lugar de los hechos con el objetivo de verificar la situación, salvaguardar la integridad de los posibles afectados y restablecer el orden en el inmueble señalado por las autoridades de emergencias.

Acusación directa y aprehensión del presunto agresor

Una vez en el domicilio, los uniformados procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Arreguez, de 25 años de edad, quien fue señalado de manera directa por su propio padre. El progenitor, un hombre de 52 años de edad, indicó a los efectivos que su hijo era el presunto autor de haberlo agredido físicamente y de proferirle amenazas.

Hora del procedimiento: 11:25 de la mañana de hoy.

Origen de la intervención: Requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

Fuerza actuante: Personal de la Comisaría Novena.

Lugar del hecho: Un domicilio del barrio San Antonio Sur.

Aprehendido: Joven de apellido Arreguez (25 años).

Damnificado: Padre del aprehendido (52 años).

Acusación: Presunta agresión física y amenazas.

Derivación judicial y pasos procesales a seguir

Tras concretarse la medida de fuerza en el lugar del ilícito, el sujeto sindicado fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial, lugar donde quedó formalmente alojado a la espera de que se definan los pasos legales pertinentes en su contra.

La causa quedó bajo la órbita y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, autoridad judicial encargada de dirigir la investigación. En paralelo, los encargados del procedimiento invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, paso fundamental para avanzar en el expediente dentro de la Unidad Judicial Nº 9.