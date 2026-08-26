Quiso ingresar a robar en una fábrica de Catamarca, huyó en moto y fue detenido

En la mañana de hoy, a las 11:50, un recorrido preventivo realizado por numerarios de la Comisaría Décima derivó en un procedimiento policial en el Área Industrial El Pantanillo.

Los efectivos se encontraban recorriendo la calle Constantino Barros, cuando observaron a un sujeto que intentaba ingresar a una de las fábricas del lugar. De acuerdo con lo informado, el individuo habría intentado concretar el ingreso escalando la cerca perimetral del establecimiento.

La situación cambió al advertir el sujeto la presencia de los policías. Ante ello, habría emprendido la fuga a bordo de una motocicleta Zanella 110 cc., en compañía de otro sujeto que lo aguardaba.

La maniobra dio paso a una persecución iniciada de inmediato por los numerarios de la Comisaría Décima.

La persecución y las aprehensiones

El seguimiento policial se extendió durante pocos metros y concluyó con la intervención de los efectivos. Como resultado del procedimiento, fue aprehendido un joven de apellido Aguirre, de 18 años, mientras que también se produjo la demora de un adolescente de 14 años de edad.

El procedimiento incluyó además el secuestro de distintos elementos vinculados con el hecho y del vehículo en el que circulaban.

Entre los elementos incautados se encontraba un cuchillo, cuya presencia adquirió especial relevancia durante la intervención policial, ya que uno de los sujetos habría intentado utilizarlo para agredir a los numerarios policiales.

De este modo, la actuación preventiva que comenzó con la observación de un intento de ingreso a una fábrica terminó con dos personas bajo intervención policial, un arma blanca secuestrada y el rodado retenido.

Los elementos secuestrados

El procedimiento permitió concretar el secuestro de:

Un cuchillo , con el cual uno de los involucrados habría intentado agredir a los efectivos policiales.

, con el cual uno de los involucrados habría intentado agredir a los efectivos policiales. Una motocicleta Zanella 110 cc., utilizada por los sujetos al momento de emprender la fuga.

La secuencia se desarrolló en el marco de los recorridos preventivos que realizaban los numerarios de la Comisaría Décima por el sector industrial.

Intervención de la Fiscalía Penal Juvenil

Una vez finalizada la persecución y concretadas las medidas correspondientes, las personas involucradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a cumplimentar, por lo que el procedimiento policial quedó sujeto a las disposiciones establecidas por la autoridad competente.

Así, un hecho detectado durante un recorrido preventivo en la calle Constantino Barros derivó en una rápida intervención policial, una persecución que terminó a pocos metros y la puesta a disposición de la Justicia de un joven de 18 años y un adolescente de 14, además del secuestro del cuchillo y de la motocicleta en la que circulaban.