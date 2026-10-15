Barrelier declaró desde la cárcel y culpó a la mamá de Agostina: "Vos entregaste a tu hija"

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, apuntó contra Melisa Heredia, madre de la menor, la acusó de haber "entregado" a su hija y de filmar contenido pornográfico con su celular.

A sólo horas de haber negado los hechos en una declaración indagatoria, el imputado filmó un video desde la cárcel y apuntó: "Melisa, quiero que estés frente a frente para poder, de una vez por todas, se sepa la verdad. Necesito tenerte de frente para que se sepa todo. Tu familia te va a terminar odiando. Van a saber que vos entregaste a tu hija".

"Las cosas que hiciste con tu hija, espero que digas la verdad, no podemos seguir así. Tu hija misma salió a decir a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos la producías. Producías pornografía con tu celular y todo lo veía tu hija. Sus compañeras se reían", continuó Barrelier.

Por último, el señalado pidió: "Animate a estar al frente mío de una vez por todas . Que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas, que la persona que mandó ese auto, esa noche para que la busquen en mi casa, fuiste vos. Vos hiciste la llamada por teléfono".

El acusado participó de la audiencia de este jueves de forma virtual desde la cárcel de Cruz del Eje en la cual se le amplió el hecho por la tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual en las que participan menores de edad.

Ante esta ampliación, frente al fiscal Juan Ávila Echenique solo mencionó no tener relación con los hechos y luego se abstuvo de declarar.

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, representante legal de Melisa, transmitió que la madre de la menor asesinada calificó el video como "una barbaridad" y apuntó que la mujer "Está destruida de la impotencia y totalmente indignada". Al tiempo, remarcó: "Queremos saber de qué manera un preso detenido se expresa públicamente de esa manera cuando ya todo fue investigado y desvirtuado, victimizando una vez más a la madre y a la familia".