Barrelier y otros cinco acusados van a juicio por el femicidio de Agostina

El fiscal Raúl Garzón cerró este jueves la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 15 años asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba, y resolvió elevar el caso a juicio.

La decisión marca el cierre de la etapa de investigación vinculada directamente con el crimen y abre la instancia en la que los acusados deberán afrontar el proceso judicial correspondiente por los delitos que les atribuye la investigación.

Fuentes vinculadas a la causa informaron a la Agencia Noticias Argentinas que Claudio Barrelier será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado, bajo las circunstancias de alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura correspondiente al femicidio.

La acusación principal se diferencia así de la situación de otras cinco personas involucradas en el expediente, quienes deberán responder por un delito de distinta naturaleza.

Barrelier, acusado por homicidio triplemente calificado

De acuerdo con las fuentes consultadas por Noticias Argentinas, Barrelier llegará a juicio acusado por un homicidio que la investigación considera triplemente calificado. Las circunstancias contempladas en la imputación son:

Alevosía.

Ensañamiento.

Contexto de violencia de género, bajo la figura de femicidio.

La calificación judicial atribuida al principal acusado constituye uno de los puntos centrales de la elevación a juicio dispuesta por el fiscal Garzón.

El expediente, de acuerdo con un vocero de la causa citado por la agencia, fue objeto de una investigación caracterizada por su profundidad y por la utilización de herramientas científicas. "Fue una investigación profunda y de alto contenido científico", consignó el vocero ante la consulta de Noticias Argentinas.

Cinco acusados por encubrimiento agravado

La elevación a juicio también alcanza a Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

Las cinco personas serán juzgadas por el delito de encubrimiento agravado, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación. De esta manera, la causa llega a la instancia de juicio con dos grupos de imputaciones claramente diferenciados: por un lado, la acusación contra Barrelier por el homicidio triplemente calificado de Agostina Vega; y por otro, los cargos por encubrimiento agravado contra Fassetta, Andreani, Palmero, Córdoba y Ascarruz.

La resolución del fiscal Garzón se produjo luego del desarrollo de una investigación que, según la propia causa, tuvo un importante componente científico y que permitió establecer las acusaciones que ahora serán sometidas a consideración en el juicio.

El fiscal continuará investigando otros hechos

El cierre de la investigación por el crimen de Agostina Vega no implica el final de todas las actuaciones surgidas del expediente principal.

Según se informó, el fiscal Raúl Garzón continuará investigando otros hechos que surgieron de la causa, los cuales serían presuntamente delictivos, aunque independientes del crimen de Agostina. La continuidad de esas actuaciones supone, de acuerdo con la información suministrada, que determinados hechos detectados durante el desarrollo del expediente principal seguirán siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Se trata, por lo tanto, de hechos diferenciados del femicidio que dio origen a la causa y cuya investigación continuará por separado, según la decisión adoptada por el fiscal.

La defensa de Fassetta cuestionó la decisión

La elevación a juicio generó cuestionamientos por parte de algunas de las representaciones legales vinculadas con la causa. Eduardo Medina Allende, defensor de Osvaldo Fassetta, calificó de "papelón" la decisión adoptada por el fiscal, al considerar que todavía faltaban medidas de prueba por realizar.

El abogado expresó su disconformidad con el cierre de la investigación y sostuvo que existen aspectos que, a su entender, no pudieron ser esclarecidos. "Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca", afirmó Medina Allende al referirse a las cuestiones que considera pendientes dentro del expediente.

De esta manera, mientras la Fiscalía entendió que la investigación se encontraba en condiciones de ser elevada a juicio, la defensa de uno de los acusados cuestionó que se haya cerrado esta etapa sin completar otras medidas de prueba.

Qué dijo el padre de Agostina

Otra posición crítica frente a la elevación a juicio fue expresada por la representación legal de Gabriel Vega, padre de la víctima. Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, manifestó su disconformidad con la decisión de elevar la causa a juicio porque, según consideró, todavía restan producir detenciones vinculadas con personas que, desde su perspectiva, deberían formar parte de las actuaciones.

En particular, señaló que permanecen pendientes las detenciones de Viviana Brizuela, madre de Barrelier, y de un amigo del principal imputado apodado "tele vieja".

El planteo introduce así otro cuestionamiento al cierre de la investigación, aunque desde una posición diferente a la expresada por la defensa de Fassetta. Mientras la defensa sostiene que faltaban medidas de prueba, la representación del padre de la víctima considera que todavía deberían concretarse determinadas detenciones.