Maciel aseguró que Loan murió tras haber sido atropellado y señaló a tres responsables

El comisario Walter Maciel, uno de los acusados por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, declaró ante el tribunal y presentó su propia versión sobre lo ocurrido con el niño. En el marco de su exposición, aseguró que Loan murió tras haber sido atropellado, que posteriormente levantaron su cuerpo y que finalmente fue ocultado.

Maciel, acusado de ser partícipe necesario, sostuvo además que no tiene dudas sobre su interpretación de los hechos y apuntó directamente contra tres personas. "No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña", afirmó durante su declaración.

La acusación formulada por el comisario constituyó uno de los principales puntos de su exposición ante el tribunal. En paralelo, buscó explicar cuál fue su comportamiento durante el día en que se produjo la desaparición y defenderse de la acusación que pesa sobre él.

Su declaración estuvo atravesada por dos ejes: por un lado, la reconstrucción que hizo sobre lo que, según él, ocurrió con Loan; por otro, el relato de las acciones que llevó adelante desde que tomó conocimiento de la desaparición del niño.

Maciel defendió su actuación el 13 de junio de 2024

El acusado comenzó su declaración haciendo referencia específicamente a su actuación durante el 13 de junio de 2024, jornada en la que desapareció Loan. Maciel manifestó que su intención era explicar ante el tribunal y ante la sociedad cuál había sido su intervención y cuestionó la acusación que sostiene que tuvo participación en el hecho.

"Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice", sostuvo.

Según relató, ese día llegó a la dependencia policial como lo hacía habitualmente y diagramó un operativo debido a las distintas actividades que se desarrollaban en el pueblo. Luego, de acuerdo con su relato, se retiró para asistir a un evento social relacionado con la fiesta de San Antonio de Padua. Después de participar de esa actividad, regresó a su casa.

Fue en ese momento cuando, siempre según la reconstrucción presentada por Maciel ante el tribunal, recibió información sobre la desaparición del niño.

El aviso sobre la desaparición de Loan

Maciel contó que fue un oficial de apellido Torres quien le comunicó que había desaparecido un pequeño. Tras recibir ese aviso, explicó que se dirigió hasta el lugar y comenzó a entrevistarse con las personas que se encontraban allí.

El relato del comisario ubicó así el inicio de su intervención en la búsqueda a partir del momento en que tomó conocimiento de que Loan había desaparecido. Según su exposición, una vez que llegó al lugar comenzó a recabar información entre quienes estaban presentes. Entre las primeras personas con las que habló estuvo Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto.

Maciel también señaló que se entrevistó con los padres del niño y con las primeras personas que estaban en el lugar. La secuencia que describió ante el tribunal buscó mostrar cuál fue, según su versión, el procedimiento que siguió una vez que fue informado sobre la desaparición.

"Le quiero pedir disculpas a la madre"

Durante su declaración, Maciel también hizo referencia a la relación que estableció con la madre de Loan durante la búsqueda y expresó un pedido de disculpas. "Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó.

La frase estuvo acompañada por otra afirmación en la que aseguró que, pese a encontrarse detenido, continúa interesado en investigar lo ocurrido.

"Por más que esté preso, sigo investigando", agregó. Con esas palabras, Maciel buscó remarcar que mantiene su participación en la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Loan, aun encontrándose privado de su libertad y enfrentando una acusación como partícipe necesario.

La hipótesis que presentó ante el tribunal

El punto central de la declaración de Maciel estuvo relacionado con su afirmación sobre el destino de Loan. El comisario aseguró que el niño fue atropellado, que luego su cuerpo fue levantado y que posteriormente fue ocultado.

Sobre esa base, sostuvo que las pruebas son contundentes y atribuyó la responsabilidad a Pérez, Caillava y Laudelina Peña. Su planteo quedó expresado de manera categórica durante la declaración: "No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes".

De acuerdo con su versión, el cuerpo del menor fue ocultado después del atropello. Esta reconstrucción fue presentada por Maciel ante el tribunal como su explicación sobre lo sucedido con Loan.

Al mismo tiempo, el acusado defendió su comportamiento durante las primeras horas de la búsqueda y negó haber participado de aquello por lo que se lo acusa.