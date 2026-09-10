Robo en una vivienda deshabitada en F.M.E: se llevaron 400 mil pesos

En las últimas horas fue denunciado un nuevo hecho de robo en Fray Mamerto Esquiú, específicamente en la localidad de San Antonio, en el barrio San Cayetano. La presentación fue realizada por una persona de apellido González ante la Unidad Judicial N° 11, donde se formalizó la denuncia correspondiente.

De acuerdo con la información aportada a La Unión, el hecho tuvo como escenario una vivienda que se encontraba deshabitada. La propiedad llevaba aproximadamente un mes sin ser habitada por sus dueños, una circunstancia que habría permitido que el ingreso y la sustracción de elementos se produjeran sin que los propietarios estuvieran presentes.

El episodio fue denunciado como un hurto en una vivienda, dado que, según lo informado, no se ejerció violencia para concretar el ingreso al inmueble.

Una vivienda sin moradores

Uno de los aspectos señalados en la denuncia es que la vivienda afectada permanecía sin moradores desde hacía un mes. Sus propietarios no se encontraban habitándola durante ese período, situación en la que se produjo el faltante de dinero y distintos objetos.

La ausencia de los dueños es parte del contexto específico en el que se produjo el hecho denunciado. Al tratarse de una propiedad deshabitada, no se registró un enfrentamiento ni una situación de violencia vinculada con las personas que residían en el lugar.

La denuncia consignó que se trató de un hurto y detalló los elementos que habrían sido sustraídos del interior de la vivienda. Entre los objetos denunciados como faltantes se encuentra una suma importante de dinero, además de una planchita, perfumes y otros elementos considerados de menor valor.

El dinero sustraído

El monto de dinero denunciado como sustraído asciende a $400.000, constituyendo uno de los principales elementos señalados en la presentación realizada ante la Unidad Judicial N° 11.

Junto con el dinero, la persona denunciante informó el faltante de diferentes objetos que se encontraban en el interior de la propiedad. Entre ellos fueron mencionados una planchita y perfumes, además de otros elementos cuyo valor fue señalado como menor. La información aportada permite establecer que el robo no se limitó a la sustracción de dinero en efectivo, sino que también incluyó objetos de uso personal y otros bienes que se encontraban dentro de la vivienda.

El episodio se suma a un nuevo reporte de inseguridad registrado en Fray Mamerto Esquiú, aunque la información suministrada se limita a consignar las características de este hecho puntual, ocurrido en una propiedad que no era habitada por sus dueños desde hacía aproximadamente un mes.