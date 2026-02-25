Bebé ahogado en San Lorenzo Sur: la madre enfrentará cargos por homicidio culposo

La provincia de Neuquén se encuentra bajo un clima de profunda consternación tras el trágico fallecimiento de un niño de apenas dieciocho meses de vida, ocurrido en el interior de una vivienda del barrio San Lorenzo Sur. El caso, que comenzó como una urgencia médica desesperada, ha derivado en una investigación judicial de carácter penal que pone el foco en las circunstancias de cuidado y la presunta responsabilidad de los adultos a cargo. En las últimas horas, se ha confirmado que la madre del menor será formalmente acusada por la justicia local, en un proceso que busca determinar las negligencias que rodearon este fatídico desenlace ocurrido en el ámbito privado del hogar.

El hallazgo y la intervención hospitalaria inmediata

El suceso se desencadenó cuando el bebé de un año y medio fue encontrado sin vida dentro de un balde con agua en su propio hogar, un escenario que rápidamente movilizó a los servicios de emergencia. Ante la gravedad extrema de la situación, se activó un protocolo de traslado urgente para llevar al niño al hospital Horacio Heller. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el equipo de salud del nosocomio solo pudo constatar el fallecimiento del menor al momento de su ingreso, lo que invalidó cualquier maniobra de reanimación.

Esta confirmación médica dio lugar a la intervención inmediata de las autoridades policiales y de la Fiscalía de Homicidios, quienes iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer cómo un elemento de uso cotidiano terminó convirtiéndose en el escenario de una tragedia. La precisión de los informes forenses resultó clave para direccionar la causa, estableciendo una conexión directa entre el descuido del entorno y el resultado fatal que hoy se investiga bajo la lupa penal.

Conclusiones forenses: asfixia por sumersión

Para aportar claridad científica al caso, se llevó a cabo una autopsia sobre el cuerpo del menor en las instalaciones de la morgue judicial. Los resultados del examen médico-legal fueron concluyentes y confirmaron la hipótesis inicial de los investigadores sobre la mecánica del deceso. Según la información obtenida de la Agencia Noticias Argentinas, en base a datos proporcionados por el Diario Río Negro, la causa de la muerte fue caratulada oficialmente como asfixia por sumersión, lo que ratifica que el niño inhaló el líquido del balde donde fue hallado.

Estos resultados médicos descartaron otras posibles causas externas de muerte y centraron la atención judicial estrictamente en la falta de supervisión necesaria para un niño de tan corta edad. El informe forense se convirtió en la prueba documental primaria para que la Policía de Neuquén procediera a la detención de la progenitora, quien permanecía bajo custodia a la espera de la resolución de su situación procesal ante la justicia.

El proceso judicial y la imputación por negligencia

La fiscal de la causa, Lucrecia Sola, es la encargada de llevar adelante el proceso contra la madre del niño. Durante el medio día de este miércoles, se programó la audiencia oficial en la Ciudad Judicial de Neuquén con el fin de formular los cargos correspondientes. En la misma instancia, se dispuso la liberación de otra persona que había sido demorada preventivamente en el marco de las primeras averiguaciones, quedando la madre como la única señalada en esta etapa del proceso bajo la sospecha de haber omitido los deberes de cuidado básicos.

La imputación que enfrenta la mujer es por el delito de homicidio culposo, una figura que contempla una escala penal de uno a cinco años de prisión para quien actúe con negligencia o imprudencia. El planteo de la fiscalía sostiene que la conducta de la acusada condujo directamente a la muerte del menor al no prever el peligro latente en el entorno doméstico. Con la intervención de la Ciudad Judicial, Neuquén busca respuestas ante un descuido irreversible que terminó con la vida de un bebé en el lugar donde debía estar más protegido, dejando a una comunidad entera a la espera de una resolución que determine las responsabilidades legales de esta tragedia.