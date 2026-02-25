Operativo en Pasaje Cristo Rey: detenido por sustraer una pala

La tranquilidad del amanecer en el sector sur de la ciudad se vio interrumpida por un hecho de inseguridad que demandó la actuación inmediata de las fuerzas de seguridad locales. Minutos después de las primeras luces del día, un incidente delictivo ocurrido en las inmediaciones del Pasaje Cristo Rey activó los protocolos de prevención y respuesta del sistema de emergencias, derivando en un procedimiento efectivo que concluyó con la detención de un sospechoso y la recuperación de propiedad privada que había sido sustraída minutos antes.

El episodio tuvo su inicio formal a las 7:10 de la mañana de hoy, un horario en el que el movimiento vecinal comienza a intensificarse. Tras recibir una alerta emitida a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, efectivos pertenecientes a la Seccional Décima se desplazaron con celeridad hacia el Pasaje Cristo Rey S/N°. Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial se encontró con una situación de conflicto en la que un ciudadano requería el auxilio de la fuerza pública para restituir el orden y recuperar un bien que le había sido arrebatado de su esfera de custodia.

En el sitio del suceso, los uniformados procedieron a la aprehensión de un individuo identificado con el apellido Tapia, de 25 años de edad. La detención se llevó a cabo tras una identificación positiva, ya que el sospechoso fue sindicado directamente por la víctima, otro joven de 27 años, como el presunto autor material de la sustracción de una herramienta de trabajo esencial. El señalamiento espontáneo del damnificado permitió a los efectivos actuar con precisión, asegurando al acusado antes de que pudiera abandonar el perímetro del sector.

Recuperación del bien y actuaciones procesales

La intervención de los efectivos de la Seccional Décima no se limitó únicamente a la restricción de la libertad del sospechoso, sino que se centró en la recolección de pruebas y la restitución del objeto denunciado. Durante el procedimiento, el personal interviniente logró recuperar íntegramente el elemento del delito: una pala, la cual fue reconocida por el damnificado como de su propiedad. Una vez recuperada, la herramienta quedó legalmente en calidad de secuestro, bajo la custodia de la fuerza policial para los peritajes de rigor.

Este tipo de sustracciones, centradas en elementos de uso cotidiano y laboral, suelen generar una inquietud constante entre los residentes de la zona sur, ya que impactan de manera directa en el patrimonio de los vecinos. La rápida coordinación entre el despacho del SAE-911 y las unidades de patrullaje de la Seccional Décima resultó determinante para interceptar a Tapia y asegurar el elemento sustraído, evitando que el hecho quedara impune.

Disposiciones de la Justicia y el Precinto Judicial N° 2

Una vez garantizada la seguridad en el Pasaje Cristo Rey y habiendo asegurado el elemento de prueba, los efectivos policiales procedieron a formalizar las etapas legales correspondientes. El joven damnificado fue debidamente instruido por las autoridades e invitado a trasladarse a la sede del Precinto Judicial N° 2, con el objetivo de radicar la denuncia penal formal que permita sostener la acusación contra el aprehendido en las instancias judiciales posteriores.

Por su parte, el joven de apellido Tapia fue trasladado y debidamente alojado en la dependencia policial, donde se cumplimentaron los registros de antecedentes y las actas de rigor. Según se informó oficialmente, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que ahora tiene la responsabilidad de evaluar las pruebas, tomar declaración a los involucrados y determinar la situación procesal definitiva del sospechoso ante este hecho de robo en flagrancia.