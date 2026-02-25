Pánico en la zona oeste: tres detenidos por disparos en una plaza

La tranquilidad de la zona oeste de la capital catamarqueña se vio abruptamente interrumpida por un incidente que movilizó a diversas dependencias de las fuerzas de seguridad locales. Lo que comenzó como un reporte vecinal por presuntas detonaciones en un espacio público, derivó en un procedimiento de magnitud que incluyó persecución, aprehensiones y un allanamiento judicial para dar con el elemento utilizado durante el hecho que generó una profunda zozobra en la comunidad.

El despliegue operativo en la avenida Latzina

El suceso tuvo su epicentro en las inmediaciones de la avenida Francisco Latzina al 1.300, un sector que se vio convulsionado por la fuerte presencia policial. Allí, efectivos de la Seccional Sexta y del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) iniciaron un despliegue inmediato tras recibir la denuncia de un residente del sector. El testigo, cuya identidad se preservó, señaló de forma directa a tres individuos como los responsables de realizar detonaciones, aparentemente con un arma de fuego, en el interior de una plaza cercana. Esta situación provocó un estado de alarma generalizado entre las familias y vecinos que frecuentan habitualmente este espacio recreativo.

Gracias a la celeridad de las patrullas motorizadas y las unidades apostadas en el área, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos en plena vía pública antes de que pudieran alejarse del perímetro. Los aprehendidos fueron identificados como tres hombres de 29, 32 y 44 años, de apellidos Olmos, Lencina y Segura, respectivamente. Tras su captura y ante la mirada de los transeúntes, fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial para quedar a resguardo y disposición de las autoridades judiciales intervinientes, mientras se iniciaban las tareas de rastrillaje.

Hallazgo en domicilio y allanamiento judicial

A pesar de la captura efectiva de los sospechosos, el arma utilizada no fue hallada entre sus pertenencias de manera inicial, lo que motivó una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Sin embargo, el caso dio un giro decisivo cuando los moradores de una vivienda ubicada en las cercanías del lugar del incidente alertaron a la policía sobre la presencia de un objeto sospechoso que había aparecido en su inmueble. Según el relato de los propietarios, habrían detectado lo que a simple vista parecía ser un arma de fuego que no pertenecía al domicilio, lo que sugería que los implicados intentaron descartarla durante la huida.

Ante este nuevo indicio, se activó el protocolo de investigación criminal dando intervención inmediata a la División Investigaciones y a sumariantes del Precinto Judicial N° 6, bajo la estricta coordinación de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste. Con los datos recabados en el lugar, el Juzgado de Control de Garantías N° 4 emitió de forma urgente una orden de allanamiento para el registro legal de la propiedad. Durante el registro minucioso del domicilio, las fuerzas de seguridad lograron confirmar que el objeto se trataba de una réplica de una pistola 9 mm., la cual fue debidamente incautada para asegurar la cadena de custodia.

Situación procesal de los implicados

Tras el registro exitoso del domicilio y la incautación del elemento mencionado, la Justicia ha iniciado las diligencias correspondientes para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el hecho denunciado. La réplica de la pistola 9 mm. quedó bajo custodia judicial para ser sometida a las pericias de rigor, con el fin de determinar si su funcionamiento mecánico fue el responsable de los ruidos que alertaron a la vecindad. Por su parte, los tres hombres permanecen alojados en la sede policial a la espera de sus declaraciones.

Las autoridades judiciales han indicado las medidas a seguir para determinar si el uso de esta réplica en la plaza pública constituye un delito bajo el marco de las leyes vigentes, considerando la intimidación provocada a los ciudadanos. Por el momento, la causa se mantiene bajo la órbita de la Fiscalía del Distrito Oeste, que lidera las acciones para esclarecer la dinámica total de lo ocurrido en una jornada que puso en jaque la seguridad ciudadana en la zona oeste de la capital.